Cu muzica și versurile semnate Kings Are Overrated, "Counting All The Sins" este cel de-al doilea single de pe albumul de debut "People We Keep Calling Ghosts". Videoclipul piesei este regizat de Vlad Radoi și a fost filmat în zona Hațegului, ideea din spatele clipului urmărind o etapă specifică din tranziția spre maturitate a protagonistelor.

Format în Timișoara la sfârșitul anului 2018, proiectul Kings Are Overrated este un trio cu influențe synth pop și new wave, ai cărui membri, cu backgrounduri muzicale diferite, combină sinteza instrumentelor cu părți vocale aranjate în structuri puțin atipice.

În prezent, trupa se concentrează pe partea vizuală a albumului de debut, având în plan lansarea mai multor single-uri cu videoclip.

Kings Are Overrated are următoarea componență: Cristian Paroș, Vlad Radoi și Alfred Paroș.