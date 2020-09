Festivalul Woodstock '99 va fi prezentat într-o serie documentară produsă de Netflix

Netflix lucrează la o serie axată pe celebrul festival de muzică Woodstock ’99, un eveniment de patru zile conceput pentru a sărbători aniversarea de 30 de ani a festivalului original Woodstock din 1969. Găsești mai multe detalii în articol.

Potrivit Deadline, Netflix face echipă cu compania de producție Raw - studioul din spatele producțiilor "Don't F**k With Cats" și "Fear City: New York vs. Mafia" și cu BBH Entertainment, care a coprodus filmul-concert "Depeche Mode 2019 Spirits in the Forest" - pentru un nou serial documentar despre Woodstock '99. Noul proiect se află la acest moment în curs de dezvoltare.

Documentarul va expune adevărata poveste din spatele a ceea ce se dorea a fi "trei zile de pace, dragoste și muzică". Conținând imagini de arhivă nevăzute și mărturii intime ale oamenilor din culise, seria va dezvălui istoria nespusă a unui moment muzical reper care a modelat peisajul cultural al unei întregi generații.

Woodstock '99 a atras peste 400.000 de oameni în decursul a patru zile din iulie 1999. Evenimentul a fost distrus de mai mulți factori, în special organizarea proastă, vremea caniculară și vânzătorii lacomi. A fost extrem de cald, dar sticlele de apă erau foarte scumpe și nu existau suficiente fântâni (sau băi) gratuite pentru sutele de mii de participanți, astfel încât oamenii s-au enervat, s-au îmbolnăvit și au fost violenți. Au existat, de asemenea, acuzații de agresiune sexuală care au dus la procese împotriva promotorilor.

Dar poate cel mai agresiv eveniment a venit în cea de- a patra zi, în timpul concertului de închidere a festivalului, susținut de Red Hot Chili Peppers. Participanții au folosit lumânările din producție pentru a aprinde placajul ridicat pentru a împiedica accesul persoanelor care nu aveau bilet de intrare. A izbucnit o adevărată învălmășeală, festivalierii au jefuit bancomate și au distrus corturile vânzătorilor. Woodstock '99 s-a încheiat cu zeci de arestări și mii de răniți.

Netflix nu este la prima abordare de acest tip. Un alt eveniment despre un dezastru muzical este prezentat în documentarul "FYRE: The Greatest Party That Never Happened", ce a fost lansat în 2019.