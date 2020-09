A murit Erick Morillo, DJ-ul din spatele hitului "I Like to Move It"

Erick Morillo, DJ-ul veteran care a intrat în mainstream cu hitul din anii '90 "I Like to Move It”, a fost găsit mort marți, a confirmat poliția din Miami Beach. Muzicianul avea 49 de ani. Mai multe detalii în articol.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru Variety că ofițerii au primit un apel la ora 10:42 în legătură cu tragicul eveniment. Momentan, circumstanțele din jurul morții sale se află în etapele preliminare ale anchetei.

Morillo a fost arestat în august după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală de către o femeie a cărei identitate nu a fost făcută publică. Incidentul ar fi avut loc în decembrie anul trecut, în locuința DJ-ului. Morillo și victima lucraseră împreună ca DJ la o petrecere privată, apoi au mers la casa lui Morillo. Bărbatul a negat acuzațiile, cu toate acestea, după ce un examen a dat rezultate pozitive pentru ADN-ul său, el s-a predat autorităților, însoțit de avocatul său.

Erick Morillo s-a născut la New York în 1971, dar și-a petrecut copilăria în Columbia înainte de a se întoarce în SUA împreună cu familia și a se stabili în New Jersey. A devenit DJ în adolescență și a făcut echipă cu muzicianul latin El General, cu care a colaborat pentru single-ul din 1991 - "Muevelo". Melodia, un mix de muzică house și reggae, a devenit un succes. A început să lanseze single-uri sub pseudonimul Reel 2 Real - al doilea fiind "I Like to Move It" din 1993. Piesa a devenit un hit global și a condus la albumul de succes "Move It", care a făcut din Morillo unul dintre cei mai de succes DJ.