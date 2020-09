Deftones a lansat albumul "Ohms", primul său LP din ultimii 4 ani şi o revenire la sound-ul clasic. Cele 10 piese noi se pot asculta pe Spotify şi pe Apple Music, dar se găsesc gratuit pe YouTube şi în articolul de mai jos. Este al nouălea album Deftones şi îl disecăm mai jos.

Au trecut 4 ani de la lansarea lui "Gore" în 2016, care a inclus elemente electronice şi o colaborare cu Jerry Cantrell de la Alice în Chains. De această dată avem Deftones pur, poate cel mai apropiat material discografic de legendarul "White Pony". Producătorul executiv al acestui disc este Terry Date, care a colaborat cu trupa la primele 4 albume, dar şi la cel anulat "Eros" din 2008. Faţă de alte formaţii, Deftones nu a avut 30-40 de piese din care a selectat 10, ci a compus doar 10 melodii şi atât.

Chino Moreno, solistul Deftones a explicat procesul creativ astfel:

Am înregistrat "Gore" în Los Angeles şi eram departe de acasă. Nu dormeam în propriul pat, nu îmi găteam propria mâncare, trăiam ca în turneu. Eram în studio în fiecare zi şi trebuia să terminăm totul... dar acela nu era elementul meu. Eram departe de casă. Cred că acest sentiment de dorinţă de a termina ceva într-un mod cât mai rapid este motivul pentru care discul a ieşit în acel mod, în care reflecta că nu am ajuns "acolo". Poate că nu am explorat destul şi nu am permis să se întâmple natural procesul creativ. Am învăţat din acel proces şi suntem la un punct în carieră când putem să o luăm încet, mai ales în aceste zile, când suntem cu toţii blocaţi. Am fost capabili să finalizăm piesele de această dată şi să explorăm toate direcţiile.

Noul album îl găseşte pe Chino ţipând şi făcând vocalize ca la început de carieră. Riff-urile sunt catchy, dar şi foarte dure şi sunt momente când alunecăm de la rock alternativ hardcore la nu metal. Un secret din spatele acestui sunet este o chitară cu 9 corzi a lui Stephen Carpenter, care s-a văzut în video-ul "Ohms". Cine a apreciat "Minerva", "Hole In the Earth" 'si "Around the Fur" va adora noile piese. "Pompeji" e poate cea mai interesantă.

"Ohms" a fost promovat până acum cu track-ul titular şi cu piesa "Genesis" ca single-uri. În plus, Deftones aniversează 20 de ani de "White Pony" în acest an şi a lansat o bere White Pony recent. Va debuta şi o ediţie Deluxe a acelui LP, dar şi un album de remixuri "Black Stallion".

Playlist "Ohms":