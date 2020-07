Ce părere avea Lemmy de la Motorhead despre AC/DC

În 2015, cu câteva luni înainte de a se stinge din viață, Lemmy Kilmister a acordat un interviu, lansat acum ca parte a podcastului "AC/DC Beyond the Thunder". În cadrul acestei discuții, regretatul vocalist și-a exprimat opinia cu privire la legendarii australieni de la AC/DC.

Nuanțându-și apoi opinia, Lemmy a explicat cum vede el trupa AC/DC.

Întrebat apoi care este piesa lui preferată de la AC/DC, Lemmy nu s-a putut decide la o singură melodie.

"Sunt atât de multe, încât mi-e imposibil să aleg. "Can I Sit Next to You Girl"..."It's a Long Way to the Top" e una dintre preferatele mele. "T.N.T.", "Whole Lotta Rosie", versiunea live e fantastică."