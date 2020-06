VIDEO: Urmărește "Absolvirus Party", concertul Vama prin care Tudor Chirilă și colegii au oferit emoție absolvenților din 2020

Pe 18 iunie, Tudor Chirilă și colegii din Vama au fost alături de absolvenți, oferindu-le o platformă online prin care să-și transmită mesaje și urări, suplinind astfel pentru lipsa unei petreceri sau a unui banchet. S-au spus povești și s-au cântat cele mai frumoase piese din repertoriul trupei, fanii putând asculta melodii ca "Epidemie de iubire", "Copilul care aleargă către mare", "Memories Now" și "Epilog".

"De ce am făcut noi acest eveniment care se numește Absolvirus Party? Am făcut-o pentru că am vrut să rezolvăm o frustrare, frustrarea unei generații care anul ăsta n-a putut să se întâlnească și să-și ia rămas-bun într-un mod adecvat. Pandemia ne-a ținut în casă două luni, începând cu luna martie, și practic școala s-a remodelat. Au fost multe frustrări pe tema asta, pentru că e foarte greu, când ești tânăr, să fii ținut în casă, și e foarte greu să nu te vezi cu cei cu care ai petrecut foarte mult timp, de care te-ai legat, te-ai conectat. (...)

Noi am vrut să oferim varianta noastră de ceremonie, nu pentru că suntem aroganți, ci pentru că ne-am gândit cumva că dacă n-au prea fost inițiative în sensul ăsta, am putea face noi una și s-o facem după modelul Vama. Sper să vă bucurați de ea, sper să comunicați cu noi și să comunicați între voi", a spus Tudor Chirilă în debutul concertului, ce a putut fi urmărit online pe pagina de Facebook și YouTube a formației Vama.