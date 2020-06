Andreea Esca la Absolvirus Party cu Vama: "Dacă ce-ți dorești tu în viață este să faci bani, mi se pare că ai ratat tot"

Absolvirus Party, ce s-a desfășurat online pe 18 iunie, a inclus o mulțime de momente speciale, pregătite de trupa Vama pentru adolescenți, părinți și profesori. Setlistul concertului de 4 ore și jumătate a fost presărat cu intervenții din partea unor persoane cu reușite în domeniile în care profesează, ce au oferit sfaturi celor tineri, vorbindu-le despre propriile lor experiențe de viață.

Alături de nume sonore ca Horia Tecău și Grasu XXL, a participat la Absolvirus Party și Andreea Esca, jurnalista subliniind într-o discuție cu Tudor Chirilă importanța mentorilor, pe care îi poți întâlni încă din perioada școlii.

"Cred că cel mai important este să ai norocul să întâlnești niște mentori, fie că e vorba de profesori, sau de alți oameni pe care îi întâlnești în tinerețe, în adolescență, pentru că de acolo vine totul. Eu am avut foarte mare noroc să am o învățătoare extraordinară, deci practic am avut un mentor de la 6 ani. Cred că m-a ajutat extraordinar, mă ducea la teatru să văd "Mobilă și durere" când aveam 7 ani. (...) Pe urmă țin minte că aveam o profesoară de engleză genială, care pe vremea când nu aveam nimic prin școli, ea își construise un fel de laborator, în care aducea tot felul de casetofoane și magnetofoane, unde ne punea să ascultăm diverse dialoguri în engleză și-n "americană". Ne făcea să ne îndrăgostim de engleză, de ceea ce ea preda. Și cred că fiecare profesor poate să facă asta la rândul lui.

Pe urmă termini liceul, dar, la fel, te-ntâlnești cu cineva care-ți deschide ochii către ceva. Cred că e foarte important, poate că mult mai important decât părinții, la un moment dat. Pentru că și copiii, gândește-te că petrec atât de multe ore la școală și mult mai puține cu părinții acasă. Este extrem, extrem de importantă școala și dacă te îndrăgostești de un profesor, automat te îndrăgostești de materia respectivă și dacă nu-ți place un profesor, ai să urăști materia aceea. Eu cred că toți am făcut asta."