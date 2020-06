Kirk Hammett dezvăluie ce ar schimba dacă ar lua-o de la început și care e coverul preferat înregistrat cu Metallica

Kirk Hammett a vorbit în cadrul unui Q&A găzduit de Kerrang despre problemele pe care i le-a cauzat consumul de alcool, mărturisind că dacă ar putea schimba ceva în legătură cu începuturile sale în muzică, ar alege să renunțe la băutură mult mai devreme decât a făcut-o.

Vreme de decenii întregi am obișnuit să ies în oraș după show-uri și să continui distracția toată noaptea. Mă întorceam apoi în camera de hotel și cântam la chitară pentru două sau trei ore, fără să-mi mai amintesc nimic a doua zi", a povestit Kirk.

Alcoolul l-a împiedicat de multe ori pe Kirk să-și continue o idee pe care o avusese în seara precedentă, realizând după ce a renunțat la băutură cât de ușor îi era să compună.

"Încercam să văd ce am înregistrat și-mi spuneam <<Ce naiba e porcăria asta?>>. Am făcut chestia asta decenii întregi. M-am lăsat de băut, iar acum mă întorc în cameră, cânt la chitară și îmi amintesc totul a doua zi! Pot să continui de unde am rămas cu o seară înainte.

Simt că încă mă dezvolt ca muzician și îmi place să am această claritate a minții și această relație puternică cu muzica și cu instrumentul meu. Mi-aș fi dorit să fi ajuns în acest punct mai devreme. Dar asta e, totul se întâmplă cu un motiv."