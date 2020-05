Serj Tankian va "recicla" piesele noi System of a Down pe un EP rock propriu

Serj Tankian, solistul System of a Down se pregăteşte să lanseze un nou EP şi a acordat recent câteva interviuri pentru a îl promova. Ce e special la acest disc e faptul că va include piese menite iniţial pentru un nou album System of a Down. Cum membrii trupei nu au ajuns la o înţelegere, piesele pregătite de Serj pentru grup vor fi acum lansate pe un material solo.

Solistul System of a Down a dezvăluit celor de la SPIN că va lansa un EP solo de piese rock în următoarele luni. Artistul a experimentat cu jazz, muzică tradiţională armeană, simfonii, rap, spoken word şi cam toate genurile muzicale din lume, iar acum revine la rock. System of a Down a tot încercat să se reunească într-un efort creativ în ultimii ani, dar disputele din trupă au blocat crearea de piese noi. Serj Tankian dă vina pe chitaristul Daron Malakian şi dorinţa sa de a controla produsul final, banii generaţi de trupă şi de a fi imaginea SOAD.

System of a Down a lansat ultimul album în 2005. E vorba despre un dublu LP "Mezmerize"/ "Hypnotize", după care trupa s-a dizolvat. Serj a continuat solo, iar Daron Malakian a lansat grupul Scars on Broadway. Cât despre noul EP solo, Serj a sugerat că s-ar putea numi "Elasticity", ca o aluzie la celebrul disc SOAD "Toxicity". Artistul a făcut aluzie şi la o cantitate mai mare de sintetizatoare şi pian decât ai auzi într-o piesă clasică System.

Rezultatul a fost descris ca "heavy groove", dar şi balade, iar similarităţile cu discul "Elect the Dead" al lui Serj şi piesele de la începutul carierei sale ar fi mari. În interviurile acordate recent, Serj a vorbit despre izolare, carantină şi modul în care ne vor schimba acestea. Solistul a recomandat să ne reducem consumul, în special cel de energie poluantă. Artistul locuieşte în Noua Zeelandă încă de la mijlocul anilor 2000 şi consideră că goana globală după creştere economică nu e sustenabilă pe termen lung.

Tankian a vorbit despre joburile pierdute din cauza pandemiei, despre modul în care natura îşi revine în această perioadă şi alte subiecte, inclusiv muzicale în sesiunea Q&A de mai jos:

Luna trecută Serj a colaborat cu prim ministrul Armeniei pentru o piesă caritabilă, iar în martie l-a criticat pe Trump pentru abordarea în fata crizei Covid. System of a Down a avut câteva concetrte în mai 2019, din postura de headliner la Sonic Temple şi Chicago Open Air. Erau programate câteva concerte în Europa în acest an, la marile festivaluri rock, dar evenimentele au picat din cauza pandemiei de Covid-19.