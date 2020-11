System Of A Down s-a întors cu "Protect the Land" și "Genocidal Humanoidz" - VIDEO/AUDIO

Au trecut 15 ani de când System Of A Down nu a mai lansat muzică nouă, iar revenirea trupei are loc în contextul necesității transmiterii unor mesaje importante. Noile piese "Protect the Land" și "Genocidal Humanoidz" vorbesc despre război și distrugerea unor valori culturale, trupa îndemnând publicul să doneze pentru a-i ajuta pe cei direct afectați de conflictele din Artsakh și Armenia.

Membrii formației System Of A Down aleg să-și folosească vocea pentru a se implica în viața comunității din care fac parte. Cu toții armeni la origine, muzicienii au lansat două piese noi prin care fac apel la solidaritate cu cetățenii Republicii Artsakh și ai Armeniei, amenințați, potrivit formației, de regimurile politice corupte din Azerbaijan și Turcia. "Noi, ca parte a trupei System Of A Down, tocmai am lansat muzică nouă după o pauză de 15 ani. Momentul pentru a face acest lucru este acum, deoarece împreună, noi, cei patru membri ai formației, avem ceva extrem de important de transmis. Aceste două piese, "Protect the Land" și "Genocidal Humanoidz", vorbesc despre un grav și amplu război cultural pornit împotriva Artsakh-ului și Armeniei. Suntem mândri să vă împărtășim aceste melodii și sperăm că vă veți bucura să le ascultați. În plus, vă încurajăm să citiți mai departe pentru a afla mai multe despre felul în care au luat naștere și, odată ce ați făcut-o, sperăm că veți fi inspirați să vorbiți despre nedreptățile oribile și încălcările drepturilor omului care se petrec acolo. Cel mai important și urgent, vă implorăm cu umilință să donați, în sume mici sau mari, pentru a-i ajuta pe cei afectați de aceste crime împotriva umanității. În schimb, veți putea descărca aceste două melodii noi și vă veți putea bucura de faptul că ați contribuit la schimbare. Aceste fonduri vor fi folosite pentru a oferi ajutor crucial și provizii de bază necesare pentru cei afectați de aceste acte oribile." Într-un mesaj detaliat, adresat publicului, formația oferă detalii suplimentare despre situația politică și culturală din Artsakh și Armenia. Puteți citi mărturisirile membrilor System Of A Down pe site-ul oficial al trupei. VIDEO: System Of A Down - Protect The Land AUDIO: System Of A Down - Genocidal Humanoidz