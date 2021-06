Serj Tankian a lansat la început de 2021 EP-ul "Elasticity", cu 5 piese noi incluse. De pe acest disc am ascultat până acum single-urile "Elasticity", "Electric Yerevan" şi "Your Mom", fiecare cu câte un videoclip plin de mesaj şi efecte speciale. "How Many Times" e poate cel mai complex, combinând filmări cu actori reali cu animaţii stop motion ale unor figurine. Aceasta este poate cea mai blândă melodie de pe EP, alunecând spre baladă şi o tonalitate de jale în vocea lui Serj Tankian.

Mesajul şi clipul includ temele clasice abordate de solistul System of a Down: război, genocid, lăcomia umană şi manipulare, cu o tentă post-apocaliptică. Videoclipul cel nou a fost regizat de către Roger Kupelian, designerul de efecte vizuale pentru filmele "Lord of the Rings". Roger a creat o imagine legendară în "LOTR", cea cu cei doi regi, The Argonath, atât de apreciată încât se află pe timbrele din Noua Zeelandă. Serj a mai colaborat cu Roger în trecut, la videoclipurile "Honking Antelope" şi "Reconstructive Demonstrations". Acelaşi Kupelian este responsabil cu unele dintr efectele vizuale din filmele "X-Men".

Tankian a lansat în 2020 un documentar numit "Truth to Power", care documentează atât travaliul creativ, cât şi implicarea lui Serj în activismul social. Include interviuri în exclusivitate, imagini filmate de Tankian, inclusiv unele de la proteste la care artistul a participat în SUA sau Armenia. Muzicianul a urmărit pe parcursul existenţei sale promovarea justiţiei şi corectitudinii. Şi-a folosit imaginea puternică pentru a pune în discuţie publică teme grele, precum genocidul armean realizat de turci, luptele intre armeni şi azeri, corupţia din State, dar şi lăcomia corporaţiilor vestice.

Campania sa de recunoaştere a genocidului armenilor datează de decenii şi a fost încununată de succes abia în 2021, când preşedintele Joe Biden a recunoscut acel moment definitoriu în istoria armenilor. Cu SOAD Serj a lansat două piese noi în toamna lui 2021.