Discul "Elasticity" conține cinci piese pe care Tankian spera să le înregistreze cu System of a Down. Cum membrii trupei nu au ajuns la o înţelegere, piesele pregătite de Serj pentru grup vor fi acum lansate pe un material solo.

"Când m-am gândit la posibilitatea de a face un alt album cu băieții de la System of a Down cu câțiva ani în urmă, am început să lucrez la un set de melodii pe care le-am aranjat în format rock în acest scop. Deoarece nu am reușit să cădem la o înțelegere în legătura cu albumul,, am decis să lansez aceste melodii sub numele meu", a comentat Serj Tankian.