Pink Floyd a lansat un playlist ce include versiuni nemaiauzite până acum

În ultima vreme, trupe și artiști au început să difuzeze concerte din arhivă, show-uri memorabile sau playlist-uri, pentru a le aduce fanilor o doză de bucurie. Pink Floyd se numără printre acestea, și a lansat recent un playlist ce va fi încărcat de piese cunoscute și variante lansate în premieră. Află detalii.

Materialul este intitulat "Syd, Roger, Richard, Nick and David - An Evolving Pink Floyd Playlist". Prima melodie este "Us & Them (Live de la The Empire Pool, Wembley, Londra 1974)”, remasterizată în 2011. Trupa intenționează să adauge o piesă nouă în fiecare zi și să utilizeze gama de versiuni diferite ale unor melodii cunoscute până la piese nelansate din catalogul muzical Pink Floyd.

Până acum au fost publicate în playlist "Us & Them", "Bike", "Green Is The Colour" și "Fearless".

"Începând de azi, <<Syd, Roger, Richard, Nick and David>> este un playlist nou marca Pink Floyd. În această perioadă incertă, faceți-vă timp în fiecare zi pentru a vă cufunda în muzică; în fiecare zi vom adăuga o nouă piesă în playlist. Sperăm că vă place să vă conectați cu aceste melodii în următoarele săptămâni și am dori să auzim sugestii de piese pentru a le adăuga în playlist", a scris trupa pe Twitter.

1/3 Beginning today Syd, Roger, Richard, Nick and David is a new & evolving playlist from Pink Floyd. During this uncertain period, make time each day to immerse yourself in music; each day we will add a new track into the playlist. pic.twitter.com/o5aP9jcgwk — Pink Floyd (@pinkfloyd) May 22, 2020

"Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist" este disponibil pe YouTube și Spotify.

Lansarea acestui playlist vine în contextul unei recente confruntări dintre Roger Waters și David Gilmour. Roger Waters și-a exprimat fără rezerve nemulțumirea față de modul în care funcționează site-ul oficial al trupei Pink Floyd. Într-un video publicat pe canalul său de Twitter, acesta îl acuză pe David Gilmour de faptul că a pus stăpânire pe conținutul publicat pe acea platformă.

