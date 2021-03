"Electric Yerevan" este o combinaţie de chitară nervoasă cu sample-uri electronice psihedelice şi o voce a lui Serj Tankian care predică despre injustiţiile societăţii moderne. Ca de obicei mesajul politic abundă, cu privire la conflictele ce zguduie Armenia, ţară din care îşi trag obârşia atât Serj, ca şi colegii de la System of a Down. De altfel trupa a scos două single-uri noi în toamna lui 2020, pentru a susţine trupele armene aflate în conflict cu azerii. De această dată Serj a scos o piesă de protest contra brutalităţii poliţiei, care pune pumnul în gura protestatarilor de pe tot globul.

EP-ul "Elasticity" este primul material nou lansat de solist de la "Orca" în 2013. Pe EP se află un total de 5 piese, iar "Electric Yerevan" a fost explicată astfel de artist:

Melodia este inspirată de protestele de succes "Electric Yerevan" din vara lui 2015, în Armenia, atunci când populaţia a protestat contra creşterilor taxelor pe utilităţi. Scrierile mele din acea perioadă sunt integrate cuvânt cu cuvânt în acest single.

Videoclipul regizat de Garin Hovannisian oferă filmări de la televiziunile armene, care au prezentat protestele din 2015, dar şi cele de la "Revoluţia de Catifea" din 2018. Pe acelaşi EP se mai află creaţia cu tentă politică "Your Mom", dar şi un single doldora de pian "How Many Times?". Apare şi "Rumi", compusă despre fiul lui Serj Tankian, care poartă acest nume, dar şi despre un poet cu aceeaşi denumire. Tankian este un artist multilateral dezvoltat, având albume jazz, coloane sonore, albume orchestrale, rock şi cochetând şi cu rap-ul.

Are piese în engleză şi armeană, este un poet de succes, compozitor, artist vizual, producător de film şi activist.

Proiectele din ultimii ani au inclus un cover după Blue Oyster Cult cu piesa "Godzilla", inclusă pe coloana sonoră a filmului "Godzilla: King of the Monsters". Recent Serj a compus şi coloana sonoră a documentarului "I Am Not Alone", regizat de Garin Hovannisian, dar şi coloana fillmului "Truth to Power", care prezintă călătoria lui Tankian în lumea muzicii şi activismului. În CV-ul său se află şi fondarea propriei case de discuri, Serjical Strike Records, care se înfiinţa în 2001. Artişti ca Fair to Midland, Buckethead şi Death by Stereo au lansat piese sub tutela sa.