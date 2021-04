Lyric Video: Serj Tankian - Your Mom

Poate cea mai eclectică piesă de pe EP-ul "Elasticity" lansat în martie 2021 este "Your Mom". Începe ca o melodie rock alternativ, cu un mod catchy al lui Serj de a fraza versurile. La mijloc se transformă brusc şi devine psihedelică, imediat după o percuţie frenetică. Apoi intrăm într-o zonă tribală şi auzim influenţe orientale, direct din Armenia. Serj ne surprinde că pe vremea lui System of a Down cu versuri şi riff-uri muşcătoare la adresa liderilor şi "promisiunilor retardate".

Dacă nu mă înşeală urechile cred că se aude şi o balalaică şi un ukulele pe final, cum numai Serj se putea gândi să includă pe o creaţie a sa. Clipul plin de bombe care gravitează în jurul solistului este animat şi produs de către D.S. Bradford. Artistul şi animatorul a mai lucrat cu Tankian şi la proiectele sale solo, dar şi la clipuri ale formaţiei System of a Down.

De pe noul disc am mai putut asculta single-urile "Elasticity" în februarie 2021 şi "Electric Yerevan" în martie 2021. În total primim 5 track-uri noi de la muzicianul armeano-american. EP-ul a sosit în varianta digitală, dar şi pe CD, iar un vinil special cu artwork viu colorat va sosi pe 30 aprilie. Iată ce a declarat Serj despre conceptul lui "Elasticity":

Atunci când a apărut ideea să mai fac un album cu băieţii din System of a Down cu câţiva ani în urmă, am început să lucrez la câteva piese, pe care le-am orchestrat în format rock pentru acel scop. Pentru că nu ne-am înţeles cu privire la viziunea unui nou album SOAD, am decis să lansez aceste melodii sub nume propriu.

Între timp System of a Down rămâne în pauză, nemailansând un album nou din 2015, când a sosit LP-ul dublu "Mezmerize"/ "Hypnotize". Ce e drept am primit două piese noi şi neaşteptate pe final de an 2020, "Protect the Land" şi "Genocidal Humanoidz". Acestea au sosit încărcate de mesaje politice şi sociale, pe fondul războiului dintre Armenia şi Azerbaidjan, disputând zona Artsakh. Clipurile acestor piese au avut veniturile donate spre un fond ce ajută soldaţii răniţi în conflict şi familiile lor.