După montajul realizat de Madonna, în care declarațiile lui Trump erau puse față în față cu cifrele îngrijorătoare ale cazurilor de coronavirus, Serj Tankian își exprimă și el dezacordul față de comportamentul președintelui Americii.

Într-o conferință de presă susținută recent, Trump a acuzat presa că încearcă să-l pună într-o lumină proastă, pentru a-i minimiza șansele de a fi reales președinte. Acesta a pronunțat chiar cuvintele "fake news" (știri false), deși canalele de știri nu făcuseră altceva decât să preia declarațiile președintelui și să le pună în contextul crizei actuale. Potrivit lui Trump, pandemia ar putea fi ținută sub control până de Paște, aceasta fiind declarația care a stârnit multă rumoare în rândul jurnaliștilor și a publicului.

Reacția lui Serj Tankian după această declarație a fost una înțepătoate. Vocalistul System Of a Down a caracterizat afirmația lui Trump folosind cuvinte ca "egocentrism" și "prostie în cea mai pură formă" .

Nepotism, egocentricity, and stupidity at its best https://t.co/lEFeyi560T