O statuie ce îl înfățișează pe Little Richard va fi construită în fața casei sale din copilărie

O statuie a pionierului rock and roll-ului va fi ridicată în fața casei unde acesta a copilărit, orașul Macon, Georgia. Artistul, pe numele său real Richard Wayne Penniman, a murit la începutul acestei luni, după o luptă cu cancerul osos. Avea 87 de ani.

Potrivit USA Today, un fond înființat de organizația Friends of the Little Richard House și fundația Community Foundation of Central Georgia va plăti statuia, precum și o replică a stelei cântărețului de pe Hollywood Walk of Fame.

Fondul va fi folosit și pentru "susținerea organizațiilor care oferă educație muzicală studenților cu venituri mici și moderate, din regiunile Bibb și Middle Georgia".

Organizatorii care stau în spatele acestui gest de cinstire a memoriei lui Little Richard speră ca statuia să fie instalată până pe 5 decembrie, ziua de naștere a regretatului muzician.

"Contribuția lui Little Richard la muzică, la toate genurile de muzică, a fost monumentală pentru carierele multor oameni", a comentat Antonio Williams, membru al Friends of the Little Richard House.

Little Richard a reuşit să aducă R&B-ul de culoare în mainstream şi să revoluţioneze muzica rock. Artistul a vândut peste 30 de milioane de discuri în toată lumea şi a influenţat nume mari, de la Beatles la Otis Redding şi Creedence Clearwater Revival, dar şi pe David Bowie. Toată lumea îl va reţine pe acest muzician pentru piesa "Tutti Frutti" din 1956, care a intrat valvârtej în Top 40 şi se auzea pe toate radio-urile în anii '50 şi '60. Au urmat hituri ca "Lucille", "Keep a Knockin'", "Long Tall Sally" şi "Good Golly Miss Molly".