Premiile Oscar vor avea alte reguli de eligibilitate a filmelor, din cauza pandemiei

Academia Americană de Film a anunţat că modifică regulile de eligibilitate pentru premiile Oscar, din cauza pandemiei de COVID-19. Mai multe detalii în articol.

Cu teatrele închise și lansările de filme amânate din cauza pandemiei, industria cinematografică va suferi o pierdere de cel puțin 20 de miliarde de dolari. Ca răspuns la schimbările uriașe pe care producătorii, studiourile și mulți alții sunt obligați să le facă, Academia Americană de Film a decis să schimbe una dintre cele mai îndelungate reguli de eligibilitate. De asemenea, a anunțat actualizări importante la trei categorii.

Potrivit The Hollywood Reporter, consiliul de conducere a Academiei de Artă și Științe Cinematografice s-a convocat marți într-o conferință video pentru a aborda îngrijorările aduse de comitetul pentru regulile premiilor. Cea mai mare schimbare a implicat eligibilitatea generală la Oscar.

Anterior, pentru a se califica pentru Oscar, un film trebuia să fie difuzat cel puțin o săptămână în cinematografele din Los Angeles. Acum, din cauza închiderii temporare a cinematografelor, Academia nu va mai respecta această regulă. În schimb, filmele care au fost programate inițial pentru lansare cinematografică pot fi totuși eligibile dacă sunt puse la dispoziție pentru membrii Academiei prin serviciul său de streaming intern, Academy Screening Room, cu cel puțin 60 de zile înainte de lansarea pe platformele publice precum Netflix sau VOD. Această modificare se aplică și filmelor care renunțaseră deja la tradiționalele lansări cinematografice în favoarea streamingului online.

Noua modificare a eligibilității este doar o "schimbare de moment” și a fost pusă în aplicare deoarece "nu este corect să pedepsești companiile și producătorii care au simțit sau simt nevoia, din motive financiare sau de altă natură, să-și facă munca publică", citează The Hollywood Reporter.

Premiile Oscar vor reveni la vechea regulă odată ce mersul la cinematografe va fi sigur. Cu toate acestea, un amendament care va rămâne chiar și după pandemie are legătură cu cinematografele. Odată ce orașele americane vor începe să funcționeze din nou, Academia de Film va permite proiectarea filmelor timp de o săptămână și în alte locuri, precum New York, San Francisco, Chicago, Miami și Atlanta, nu doar în Los Angeles.

Ce alte reguli s-au modificat:

Printre alte schimbări anunțate de Academia Americană de Film se numără noi reguli pentru coloana sonoră. Aceasta trebuie să cuprindă muzică originală în procent de cel puţin 60%. Pentru continuări şi francize cinematografice, o coloană sonoră trebuie să aibă cel puţin 80% muzică originală.

De asemenea, cele două categorii dedicate sunetului, "Best Sound Editing" și "Best Sound Mixing", vor fi unite, urmând să fie oferit un premiu pentru excelență în domeniu numit "Best Sound".

Cea din urmă modificare se referă la procedeul de votare. Membrii Academiei vor fi invitaţi să participe la o rundă preliminară de vot pentru "Cel mai bun lungmetraj internaţional". Aceștia vor putea viziona filmele prin serviciul de streaming, apoi pot plasa buletinele de vot. Anterior, numai celor care au participat fizic la proiecții la sediul organizației din Los Angeles li s-a acordat privilegiul de vot.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar va avea loc pe 28 februarie 2021, în Los Angeles.