Care sunt formaţiile cu cele mai multe vizionări de pe YouTube (Top 10 Chart Data)

În vreme ce aşteptăm ca algoritmii Spotify să ne indice care sunt cele mai ascultate trupe pe timp de pandemie, avem un alt set de date agregate, de această dată pentru YouTube. Cei de la Chart Data au publicat un top 10 cu cele mai ascultate formaţii pe YouTube. Apar şi câteva surprize, mai ales în partea a doua a clasamentului pe care îl găsiţi în articol.

Maroon 5 este pe prima poziţie în acest clasament, urmată de BTS şi Coldplay. Alte nume mari din top sunt The Chainsmokers, Imagine Dragons şi One Direction. Linkin Park se află pe locul 9. Canalul YouTube al formaţiei Linkin Park are aproape 16 milioane de abonaţi, iar cel mai vizionat videoclip al său este "Numb", cu peste 1.3 miliarde de vizualizări. Această realizare a venit în urma unei iniţiative a fanilor. După ce a încetat din viaţă solistul Chester Bennington în 2017, fanii au pornit o campanie neoficială ce avea ca scop aducea lui "Numb" la peste 1 miliard de vizualizări.

Iniţiativa a avut succes în noiembrie 2018. "Numb" debuta pe al doilea album al trupei, "Meteora" din 2003 şi a primit un al doilea boost de popularitate după remix-ul "Numb/Encore", colaborare cu Jay-Z. Iată cum arată întregul top 10 YouTube Chart Data:

#1: Maroon 5

#2: BTS

#3: Coldplay

#4: The Chainsmokers

#5: Imagine Dragons

#6: One Direction

#7: Blackpink

#8: Henrique e Juliano

#9: Linkin Park

#10: Banda MS

Pe 7 îi avem pe cei de la Blackpink, un grup de fete din Coreea de Sud, care a debutat sub tutela agenţiei YG Entertainment. Cântă K-pop şi J-Pop şi este o trupă activă din 2016. Acesta este primul grup K-Pop feminin cu 3 hituri pe locul întâi în topul World Digital Songs Sales al Billboard. Pe locul 8 se află Henrique e Juliano, un duo brazilian, care a strâns sute de milioane de vizualizări cu piesa "Cuide bem dela". Popularitatea în America Latină şi în ţările vorbitoare de spaniolă sau portugheză au atras această apariţie în top.

Încă un act hispanic este BANDA MS, o formaţie mexicană, din zona Sinaloa. A debutat în anul 2004, cu albumul "No Podras". Albumul "Que Bendicion" din 2016 a dus grupul pe locul întâi în Billboard Latin Chart din SUA. Ocupanţii locului întâi, Maroon 5, au 30.2 milioane de abonaţi pe canalul oficial YouTube. Una dintre cele mai apreciate piese ale lor este "Memories", cu 461 de milioane de vizualizări. Recordul aparţine totuşi piesei "Sugar", cu 3.1 miliarde de vizualizări, urmată de mega hitul din 2018 "Girls Like You" (2.6 miliarde vizualizări).

Maroon 5 a câştigat mult la imagine după reprezentaţia de la Super Bowl de anul trecut, în vreme ce BTS are o prezenţă foarte activă în social media.