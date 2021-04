Valeria Stoica a adus poezia muzicală din Nisporeni la podcastul lui Micutzu

Podcasturile au devenit noile talk show-uri şi au cifre mai bune de "rating" decât multe emisiuni de pe TV. Unul dintre repere este podcastul lui Micutzu, în care vedem o latură mai sensibilă a comediantului, care invită personalităţi locale de la Delia şi Mihai Bendeac la oameni care au lucrat cu Elon Musk. Cel mai nou episod, cel de pe 19 aprilie a avut-o ca invitat pe Valeria Stoica, artist din Republica Moldova.

Originară din Nisporeni, tânăra de 24 de ani a lansat recent o colaborare cu Kadebostany "Take Me to the Moon". În toamna lui 2020 lansase albumul de debut "I don't Like Roses", iar apariţia sa la podcastul lui Micutzu te loveşte direct în plex, cu o interpretare magică de piesă încă din primele minute. Luăm contact cu o voce sensibilă, undeva între Katie Melua, Birdy şi Billie Eilish. Valeria Stoica cu vocea specială şi o chitară acustică fac magie în faţa camerei şi microfonului.

Chiar Micutzu a recunoscut că i-a ascultat discografia tinerei temeinic înainte ca ea să vină la podcast, pentru a se desensibiliza şi a nu plânge în direct. În cele aproape 2 ore de podcast s-a vorbit despre adaptarea Valeriei la viaţa din Bucureşti şi şocul cultural provocat de faptul că lumea se tot uită în jos şi e încruntată. S-a vorbit mult despre faptul că lumea nu se salută, despre cum e viaţă în Nisporeni şi cum a evoluat cariera tinerei de la prima sa apariţie publică, la emisiunea "Moldova Are Talent", pe când avea doar 17 ani.

S-a vorbit despre răutăţile primite de la bucureşteni când au auzit accentul de Republica Moldova, dar şi despre talentele ascunse ale Valeriei. Ea e studentă la regie, pictează, scrie şi a găsit în ultimul an multă inspiraţie pentru a putea crea piese noi. Au trecut totuşi ani de la debutul muzical până ce artista şi-a dat seama că se pot face bani din muzica, cât să trăieşti decent. Am aflat şi că o reprezentaţie importantă pentru cântăreaţă a fost cea în faţa a 500 de oameni, care a fost un prag important în cariera sa.

Printre single-urile mai cunoscute se numără "Gravity", "Empty Air" sau "Be My Friend", lansate în 2019 şi 2020. Valeria Stoica sună diferit faţă de orice alt artist din România şi Republica Moldova, aş îndrăzni să zic chiar din regiune. Abordarea sa indie-folk şi indie pop e specială şi oarecum simplă: o fată cu voce sensibilă şi o chitară acustică, dar această reţetă ţinteşte direct sufletul ascultătorului. Valeria a fost înscrisă în Uninvited Artists, o comunitate de artişti independenţi din România, care acoperă nişe ca electro, pop punk, jazz sau indie folk.

La Micutzu l-am văzut invitat în două episoade pe Adi Despot în ultimele săptămâni, pentru discuţii despre politică, societate, muzică, "Şcoala Vedetelor" şi paternitate.