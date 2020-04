Bono, U2 oferă donaţii de 10 milioane de euro pentru Irlanda în plină pandemie Covid-19

Bono se alătură listei de celebrităţi care încearcă să îşi ajute ţările de baştină, atât prin donaţii, cât şi prin apeluri la puterile internaţionale. Aflăm că artistul a fost sunat chiar de Ministerul de Finanţe irlandez, care i-a solicitat ajutorul. Cum a contribuit solistul U2 aflaţi în articol.

Paschal Donohoe este Ministerul de Finanţe al Irlandei, iar acesta a discutat cu Bono încă din luna martie. Solistul a fost pus în temă cu privire la preţurile practicate de chinezi pentru echipamente de protecţie. Ulterior trupa avea să contribuie cu 10 milioane de euro la achiziţionarea de echipamente pentru doctorii din prima linie în lupta cu coronavirusul. Artiştii din U2 au devenit mediatorii unei colaborări stat-privat fără precedent pentru Irlanda, când vine vorba de dotări medicale.

Au fost implicaţi diplomaţi britanici, oficiali din China, dar şi companii private. Cu câteva zile în urmă au început să vină primele transporturi de măşti şi costume din China, achitate de trupă şi parteneri. Bătălia cu Covid-19 a transformat avioanele de pasageri ale companiei irlandeze Air Lingus în avioane de transport pentru acele echipamente medicale. Sunt şi alte improvizaţii inedite, precum multiple distilerii artizanale de gin transformate în linii de producţie pentru dezinfectant.

Ulterior Bono a trimis o scrisoare preşedintelui coreean Moon Jae-in, cerându-i ajutorul pentru a depăşi criza Covid-19 din Irlanda. Muzicianul a solicitat şi Coreei de Sud echipamente de protecţie. Artistul a mai fost implicat în proiecte umanitare, cu ample iniţiative în Africa, pentru combaterea foametei şi sărăciei. A participat la lupta contra SIDA, a fost de asemenea parte a concertelor caritabile Live 8 şi a donat 50.000 de dolari pentru One In Four Ireland, care ajută supravieţuitorii abuzului sexual. Luna trecută, muzicianul a compus piesa "Let your Love Be Known", inspirat de italienii care cântă în balcoane pe durata pandemiei.

Recent Bono a lăudat modul în care Coreea de Sud a depăşit criza Covid-19. Ţara asiatică a avut 10.512 cazuri confirmate şi 214 decese de la finalul lunii ianuarie şi până acum. Irlanda se află acum în stare de urgenţă, izolare şi carantină, cel puţin până pe 5 mai. Ţara a înregistrat 320 de morţi din cauza Covid-19 şi înregistrează 8928 de cazuri de infecţie. Dacă sunt calculate şi cele din Irlanda de Nord totalul este de 10645 infectaţi şi pacienţii decedaţi ajung la 427.