Emma Watson aproape a renunțat la rolul din Harry Potter: "Cred că eram speriată"

Deși a declarat în nenumărate rânduri că este recunoscătoare pentru șansa de a o interpreta pe Hermione în Harry Potter, Emma Watson a avut și momente de îndoială pe parcurs. În special-ul filmat recent pentru HBO Max, "Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts" Emma a mărturisit că s-a gândit serios să renunțe la acest rol înainte de lansarea celui de-al 5-lea film.

Partenerul ei din film, Rupert Grint, aka Ron, a dezvăluit că și el s-a gândit să renunțe la rol.

"Am avut astfel de gânduri pe tot parcursul filmărilor. Am simțit și eu ce a simțit Emma, am contemplat la ideea unei vieți fără Harry Potter, dar nu am vorbit niciodată despre asta. Cred că fiecare dintre noi a trecut prin asta în propriul ritm. Cu toții trăiam momentul. Pur și simplu nu am realizat că toți simțeam cam aceleași lucruri", a declarat Rupert.