Rihanna are o nouă melodie cu PARTYNEXTDOOR, "Believe It" - AUDIO

Rihanna nu a mai lansat o piesă nouă de câţiva ani, dar acum apare pe o colaborare cu PARTYNEXTDOOR, intitulată "Believe It". Acest track soseşte după luni întregi de zvonuri legate de viitorul album al artistei. Puteţi asculta piesă în articol.

Rihanna şi PARTYNEXTDOOR au creat o piesă sensibilă prin "Believe It". Acesta este un single extras de pe albumul "PARTYMOBILE", de la PARTYNEXTDOOR. Melodia are influenţe soul şi elemente corale ce amintesc de gospel, plus un mixaj vocal feminin naiv pe fundal. Versurile sunt despre o relaţie pasională, în care masculul este complet fascinat de iubita sa şi vede un viitor ideal cu persoana dragă. Artistul asociat cu Drake de obicei cântă pe o tonalitate mieroasă despre promisiunea de a nu o trăda pe cea dragă şi de o prezenta pe muză mamei sale.

Au trecut 3 ani de când Rihanna a lansat o piesă originală şi atunci a fost tot o colaborare, cu "N.E.R.D." pe "Lemon". Recent artista din Barbados a ajuns subiect de ştiri după ce a donat consumabile medicale importante pe timp de pandemie Covid-19 oraşului New York. Prezentă la NAACP Image Awards 2020 la final de februarie, muziciana a transmis un mesaj de unitate, pe scena unde a fost premiată pentru activitatea sa caritabilă. Rihanna a mai donat şi 5 milioane de dolari prin fundaţia Clara Lionel pe 23 martie pentru diferite organizaţii care luptă împotriva pandemiei Covid-19 în SUA, Caraibe şi Africa.

Colaborarea cu PARTYNEXTDOOR nu este o noutate, artiştii lucrând împreună la piesele "Work" şi "Sex With Me" de pe albumul Rihannei din 2016 "Anti". Armata de fani a lui RiRi aşteaptă cu nerăbdare LP-ul "R9", care a primit deja teasere şi indicii. S-a speculat foarte mult ca acesta ar fi un disc reggae şi iniţial ar fi trebuit să debuteze în 2019. În ultimii ani muziciana din Caraibe a lansat o carte, o autobigrafie vizuală cu 1000 de fotografii, iar recent a apărut în "Guava Island" o producţie cinematografică a lui Donald Glover, aka Childish Gambino.

Filmul a fost realizat în secret în Cuba, fiind un "thriller tropical" de 54 de minute, în care joacă Glover, Rihanna, Letitia Wright din "Black Panther" şi Nonso Anozie.