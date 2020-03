Rihanna a donat consumabile medicale orașului New York

Este și cazul Rihannei care, în ultima vreme, s-a concentrat pe a fi un bun cetățean. Artista a donat consumabile medicale spitalelor din New York. În lupta cu coronavirusul, medicii s-au luptat și cu lipsa materialelor necesare precum măști și mănuși, nu doar cu efectele virusului asupra bolnavilor.

Guvernatorul orașului New York, Andrew Cuomo, a transmis pe Twitter un mesaj de mulțumire pentru generozitatea cântăreței:

I want to thank @rihanna and the Rihanna Foundation for donating Personal Protective Equipment to New York State.



We're so appreciative of your help and that of so many others who have stepped up.



