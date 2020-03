Mulţi artişti internaţionali care au trecut pragul de multi milionari şi-au deschis business-uri adiacente, deseori cluburi, puburi sau restaurante. Ed Sheeran se numără printre aceştia, iar artistul a luat decizia de a îşi susţine angajaţii pe perioada dură a pandemiei Covid-19. Avem detalii în articol.

Probabil aţi aflat că industria HoReCa este printre cele mai lovite de pandemie, hoteluri şi restaurante din toată lumea fiind închise în această perioadă. Ed Sheeran are un restaurant în Londra şi a asigurat personalul său că va primi salariile complete indiferent cât durează criza actuală. Sheeran nu a promis doar că va plăti salariile, ci a încurajat angajaţii să îşi găsească şi muncă extra dacă pot. În plus le-a sugerat chelnerilor şi managerilor să ajute şi alte persoane în această perioadă dificilă. Muzicianul de 29 de ani are o avere estimată la 135 de milioane de lire sterline.

Restaurantul se numeşte Bertie Blossoms şi se află în zona Notting Hill din vestul Londrei. A fost închis cu mai bine de o săptămână în urmă, pentru a reduce răspândirea lui Covid-19 şi aglomerările de oameni. Deja Ed se gândeşte la redeschidere şi a promis o petrecere legendară când va trece pandemia şi că el va achita toată nota. Bertie Blossoms a fost deschis de doar 4 luni şi a funcţionat mai mult ca pub decât ca restaurant. Numele său este inspirat de cel al soţiei artistului, iar în meniu se află cocktail-uri, bere, vinuri, cidru, dar şi produse proaspete locale şi de calitate, inclusiv fish and chips şi plăcinte.

Înainte să fie preluat de Sheeran, acel local era deja un punct de atracţie pentru celebrităţi precum fotbalistul Peter Crouch sau fotomodelul Abigail Clancy. Detalii despre restaurant aveţi aici. Specificul său era mediteranean până să îl cumpere artistul. Acesta este doar unul dintre proiectele lui Sheeran după ce a anunţat în 2019 că va lua o pauză de lungă durată, pentru a călători, a scrie şi a citi.

Simpaticul roşcovan s-a căsătorit cu muza sa, Cherry Searborn în 2018 şi a luat o pauză binemeritată de la turnee şi înregistrări. Relaţia celor doi şi atmosfera de acasă este prezentată într-un mod cald şi jovial în clipul piesei "Put It All On Me".