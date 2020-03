Bob Dylan a lansat prima piesă originală în 8 ani, "Murder Most Foul" - AUDIO

Bob Dylan a revenit cu muzică nouă, prima piesă originală în 8 ani după o perioadă de coveruri şi reinterpretări. Noul track se numeşte "Murder Most Foul", are 17 minute şi are ca temă asasinarea lui JFK. Artistul de 78 de ani a scos la lumină single-ul din arhivele sale şi i-a dat un suflu nou. Puteţi să ascultaţi noua melodie în articol.

Bob Dylan are o incursiune în anii '60, care au fost marcaţi tragic în 1963 de asasinarea lui John F. Kennedy. Melodia "Murder Most Foul" este o poezie muzicală, ilustrată cu pian, chitară şi viori, peste care vocea răguşită şi trecută prin viaţă a lui Dylan recită aprig şi plin de pasiune. Orchestraţia melodiei de 17 minute este amplă, teatrală şi are percuţie minimă. Textul este plin de metafore, făcând aluzie la Kennedy "condus la măcel ca un miel de sacrificiu".

Sunt şi imagini dure precum "cei care i-au zburat capul în vreme ce era în maşină/ împuşcat ca un câine". Dylan cântă despre declinul Americii din acel punct, dar vede salvarea în muzică pop şi rock. Invocă nume precum Beatles, festivalul Woodstock, Charlie Parker, Eagles sau Stevie Nicks. Titlul acestui single face referire la un citat din "Hamlet", scena 1, actul 5, când o fantomă a rostit următoarele: "Murder Most Foul, as in the best it is. But this most foul, strange and unnatural". Track-ul începe ca o epopee homerică şi urmează o poveste acustică a Statelor Unite în declin şi haos, piperată cu referinţe muzicale, observaţii ironice, umor, absurditate şi grozăvii sociale.

Geniul muzical ne trece prin anii '50, '60, '70, ba chiar ajunge şi în epoca modernă, cu o aluzie la împuşcăturile din Parkland. Parkland este atât localitatea unde a avut unul dintre cele mai grave masacre din şcolile din SUA în 2018, dar este şi numele spitalului unde a fost dus Kennedy după ce a fost împuşcat.

Odată cu lansarea piesei, legendarul artist şi poet a transmis un mesaj pe Twitter, care face şi referire la Coronavirus şi include o recomandare pentru fani de a sta în casă, în siguranţă. Ultimul album de muzică originală lansat de Bob Dylan a fost "Tempest", sosit în 2012. În perioada de atunci până acum am putut asculta albumul triplu "Triplicate", doldora de coveruri şi reinterpretări. Artistul a primit premiul Nobel pentru literatură în 2016, pentru contribuţia adusă poeziei. Muzicianul este şi prozator, având o serie de memorii celebre, "Chronicles".