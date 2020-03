Eminem colaborează din nou cu Jessie Reyez, pentru piesa "Coffin" - AUDIO

Artista canadiană cu rădăcini columbiene Jessie Reyez lansează o nouă piesă în colaborare cu Eminem, intitulată "Coffin". Single-ul este extras de pe albumul de debut al cântăreței, "Before Love Came To Kill Us".

După colabările cu Eminem din 2018, pentru piesele "Good Guy" și "Nice Guy", Jessie Reyez revine cu un nou featuring alături de rapper. Piesa pe care cei doi o interpretează împreună se numește "Coffin" și vorbește despre o iubire ce te macină pe dinăuntru, dar de care ești dependent. "Coffin" este extras de pe anticipatul album de debut al lui Jessie Reyez, "Before Love Came To Kill Us", pe care artista îl lansează chiar astăzi, 27 martie. "Dacă mâine se termină totul și vine sfârșitul, măcar știu că arta mea a fost autentică" "Premisa de la care am pornit atunci când am început să înregistrez albumul a fost să creez ceva care să-i facă pe oameni să se gândească la efemeritatea lor. Acum mi se pare că e o piesă tematică pentru ceea se se întâmplă. Am cerut sfatul celor din jur (în legătură cu lansarea albumului); feedback-ul general a fost: "las-o baltă". Am pus totul în albumul ăsta, l-am scos chiar și de la secțiunea de precomenzi (PS: Trebuie să-l comandați din nou) pentru a face modificări, astfel încât să mă asigur că sunt mândră de el - nu pentru casa de discuri, nu pentru managerul meu - pentru mine. Așa că am făcut modificările pe care le-am simțit. Dacă mâine se termină totul și vine sfârșitul, măcar știu că arta mea a fost autentică", a mărturisit Jessie Reyez într-o postare pe Instagram. AUDIO: Jessie Reyez - "COFFIN" ft. Eminem Născută în Canada, din părinți columbieni, Jessie Reyez a învățat să cânte la chitară încă din copilărie, luând lecții chiar de la tatăl ei. Tot atunci s-a îndrăgostit de muzica salsa, cumbia și boleros, iar mai târziu de reggae. Înainte să pornească serios pe drumul muzicii, artista a studiat dansul hip-hop în școala generală și în liceu. După o despărțire dureroasă, la 17 ani, Jessie și-s găsit alinarea în muzică, începând să cânte la pian. Vă invităm să descoperiți povestea lui Jessie Reyez la rubrica noastră dedicată, JOINewArtist.