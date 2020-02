Eminem explică de ce a cântat la gala Oscar 2020

Nimeni nu a înțeles de ce a cântat Eminem la gala Oscar de anul acesta, însă cei mai mulți s-au bucurat de prezența sa. Au fost și câteva cazuri izolate de actori și cântăreți surprinși de camere în stare de șoc, însă majoritatea celor aflați la Dolby Theatre din Los Angeles au apreciat momentul, fredonând chiar alături de rapper versurile piesei "Lose Yourself".

Într-un interviu acordat pentru Variety, Eminem a explicat că a dorit să urce pe scena galei Oscar pentru a profita acum de șansa pe care a ratat-o în 2003. La momentul respectiv, rapper-ul nu a participat la gală și a refuzat să cânte, deși piesa "Lose Yourself" era nominalizată în categoria Cea mai bună piesă originală, urmând să-i aducă premiul Oscar.

"M-am gândit că, dacă tot nu am avut ocazia să cânt atunci, poate ar fi cool să o fac acum.

Atunci nu m-aș fi gândit niciodată că am vreo șansă de a câștiga și tocmai cântasem "Lose Yourself" la Grammy cu The Roots cu câteva săptămâni înainte de premiile Oscar, așa că m-am gândit că nu e o idee bună. Și încă ceva - la momentul respectiv, versiunea mea mai tânără nu credea că m-aș putea face înțeles la un eveniment de genul ăsta."