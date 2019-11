Poate cea mai populară trupă a curentului emo, My Chemical Romance tocmai a confirmat că se va reuni. La 6 ani de la destrămarea trupei, Gerard Way and co vor învia din cenuşa proprie un proiect muzical adorat de adolescenţii din toată lumea şi nu numai.

Oficial trupa s-a aflat în pauză timp de 6 ani, perioadă în care solistul Gerard Way a creat benzi desenate. Din acestea a rezultat popularul serial Netflix "The Umbrella Academy". Numele lui Way a apărut recent în feed-ul de ştiri online, după ce s-a aflat că ar fi înrudit cu cel mai popular podcaster de pe glob, Joe Rogan. Cei doi sunt veri.

Reuniunea trupei My Chemical Romance va fi consfinţită printr-un concert organizat pe 20 decembrie la Shrine Expo în Los Angeles. Biletele au fost deja puse în vânzare şi pot fi cumpărate de fani de aici. Formaţia a pregătit revenirea prin postari misterioase în social media. Întâi a apărut o lumânare ca poză de profil, iar o nouă pagină de Instagram a luat fiinţă şi a început să posteze Story-uri.

Zvonurile despre reuniune circulă deja de câţiva ani. Solistul Gerard Way, basistul Mikey Way şi chitariştii Frank Iero şi Ray Toro au încheiat proiectul MCR în 2013. Matt Pelissier a fost toboşar al formaţiei o perioadă. Albumul de debut al acestor artişti a fost "I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love", sosit în 2002. Acesta a dat startul unui nou val muzical, o combinaţie de rock alternativ, cu nuanţe emo şi o frenezie punk rock.

Acela a fost un LP ceva mai dur, distorsionat, în vreme ce "Three Cheers for Sweet Revenge" din 2004 a propulsat trupa în lumea megastar-urilor. Piese ca "Helena", "I'm Not Okay", "The Ghost of You" au fost în rotaţie continuă pe MTV şi VH1 în perioada 2004-2006. Acest material a primit discul de platină la mai puţin de un an după debut şi a vândut 3 milioane de unităţi în SUA.

A urmat "The Black Parade" în 2006, un album concept centrat în jurul morţii, experienţei de după moarte şi suferinţei pe patul de spital. Ultimul disc MCR a fost "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys" din 2010, ceva mai experimental şi având la rândul său un concept. Artiştii au devenit un soi de super eroi într-o lume distopică şi au abordat un sound ceva mai electronic. În 2013 apăreau şi benzi desenate inspirate de poveste.