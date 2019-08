UNTOLD 2019 - Vezi POZE și VIDEO din prima zi, când 90.000 de festivalieri s-au bucurat de show-urile lui Tujamo, Steve Aoki, James Arthur și alți peste 50 de artiști

Artiștii care au concertat în prima seară s-au arătat impresionați de scena principală a festivalului UNTOLD dar și de numărul mare de participanți. DJ-ul german Tujamo a fost prezent la toate cele 5 ediții ale festivalului UNTOLD, iar aseară a declarat că cele 2 ore petrecute pe scenă au fost cele mai impresionante ore din viața lui.

"Am văzut în timp cum a crescut acest festival. De la an la an era tot mai mare și tot mai mare, iar anul trecut am zis că nu are cum să fie mai mare de atât. Și uite că am venit din nou, m-am urcat pe scenă și când am văzut stadionul plin, mi-am zis că este incredibil. Vă spun cu mare emoție că simt că sunt deja parte din familia UNTOLD și pentru mine este cel mai important festival de peste an", a declarat DJ-ul german, Tujamo.