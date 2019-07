Mai sunt doar trei săptămâni până la începerea ediției aniversare din 2019 a festivalului UNTOLD, iar Armin van Buuren și Avian Grays le dezvăluie fanilor imnul oficial al festivalului: "Something Real" (feat Jordan Shaw). Materialul este disponibil în articol.

Cu un pian idilic de muzică trance, chitare așezate pe marginea universului și voci sensibile, "Something Real" oferă versuri care descriu perfect acel sentiment magic pe care oricine îl obține atunci când găsește, în sfârșit, pe cineva care i se potrivește perfect.

"Nu este un secret că festivalul UNTOLD are un loc special în inima mea, așa că atunci când a apărut această oportunitate, nu am mai stat nici o secundă pe gânduri. Este o onoare pentru mine să compun imnul oficial al festivalului, pentru ediția aniversară din acest an și sunt super încântat că, în ziua Armin la UNTOLD vom avea împreună cu publicul, cel mai lung show live pe scena unui festival, din cariera mea. Va fi magic! Vă asigur de asta!", a declarat Armin van Buuren.

Prima surpriză pe care Armin a dezvăluit-o a fost crearea unui show unic, exclusiv la nivel mondial, pregătit special pentru festivalul UNTOLD. Intitulat "ARMIN UNTOLD", show-ul va avea de la alți artiști invitați alături de el pe scenă, până la cele mai tari inovații în materie de efecte speciale și producție audio video.

Setul live al lui Armin van Buuren de la UNTOLD va fi mai mult decât un show extins. Pentru această ocazie unică, DJ-ul desemnat de cinci ori cel mai bun DJ din lume va muta propria producție de festivaluri din Olanda în România. În plus, spectacolul va cuprinde numeroși oaspeți surpriză, inclusiv Josh Cumbee (cunoscut datorită piesei "Sunny Days"), Jordan Shaw ("Something Real") și Sam Martin ("Wild Wild Son"). În plus, spectacolul va aduce și muzică nouă – printre care și imnul oficial - și chiar o linie specială de îmbrăcăminte: Armin UNTOLD.

Compunerea imnului UNTOLD 2019 este a doua surpriză pe care Armin le-a pregătit-o festivalierilor. În lumea muzicii dance și dincolo de ea sunt extrem de puține conexiunile atât de puternice ca și cea dintre regele muzicii trance, Armin van Buuren, și publicul festivalului UNTOLD. Fiecare set live de la UNTOLD al DJ-ului de renume mondial s-a dovedit a fi un spectacol incredibil, care a implicat totul, începând de la piesele trance până la lacrimile de bucurie și până la a sta pe scenă cu câteva ore mai mult doar pentru că nimeni nu-și dorea ca show-ul să se termine.

UNTOLD 2019 va avea loc în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca. În line-up-ul festivalului se numără Robbie Williams, Armin van Buuren, Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live și mulți alții.

Bilete și abonamente la UNTOLD Festival 2019

Până în prezent s-au vândut peste 67.000 de abonamente la ediția aniversară a festivalului UNTOLD.

GENERAL ACCESS - 4 DAY PASS - Phase VI - 892,32 lei

VIP - 4 DAY PASS (18+) - Phase V - 1789,92 lei

ONE DAY TICKET DAY 1 - Phase II - 385,43 lei

ONE DAY TICKET DAY 2 - Phase II - 438,23 lei

ONE DAY TICKET DAY 3 - Phase II - 438,23 lei

ONE DAY TICKET DAY 4 - Phase II - 501,60 lei

ONE DAY TICKET VIP DAY 1 - Phase I - 892,32 lei

ONE DAY TICKET VIP DAY 2 - Phase I - 892,32 lei

ONE DAY TICKET VIP DAY 3 - Phase I - 892,32 lei

ONE DAY TICKET VIP DAY 4 - Phase I - 892,32 lei

Opțiuni de cazare la UNTOLD 2019:

Camere Premium (Cămin USAMV ) – 2800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 2 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 1800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 4 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 450 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 1 persoană

Camere Confort (Cămin UMF) – 600 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 1 persoană

Mai multe informații despre facilitățile fiecărei opțiuni de cazare găsiți pe Untold.com/accommodation. După epuizarea locurilor de cazare, organizatorii vor suplimenta cu noi opțiuni.