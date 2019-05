"Armin UNTOLD", un show unic la ediția aniversară a festivalului

Armin Van Buuren vine cu o supriză pentru fanii festivalului UNTOLD, la cea de-a cincea ediție. Artistul a creat un show unic, exclusiv la nivel mondial, pregătit special pentru festivalul UNTOLD. Intitulat “ARMIN UNTOLD”, show-ul va avea de la alți artiști invitați alături de el pe scenă, până la cele mai tari inovații în materie de efecte speciale și producție audio video.

Artistul este cunoscut pentru inovație în materie de tehnologia pe care o folosește pentru a crea show-uri excepționale ca și Armin Only și Armin Only Intense. Un exemplu a fost introducerea în show-urile sale a unui dispozitiv de control a luminilor prin senzori aplicați pe brațele lui, tehnică pe care a adus-o și în România, la festivalul UNTOLD.

"N-ar trebui să spun asta, dar anul viitor se va întâmpla ceva special!" - Armin van Buuren, UNTOLD 2018.

Așadar, Armin van Buuren a promis încă de anul trecut, că pentru ediția aniversară din acest an va pregăti un show special pentru fanii din România, fani care anul trecut au stat mai bine de 8 ore în fața scenei principale a festivalului UNTOLD.

Artistul promite că "ARMIN UNTOLD" va însemna momente incredibile, care vor depăși orice așteptări, organizatorii preconizând că va fi show-ul anului în Europa.

Armin van Buuren a legat încă de la prima ediție a festivalului o prietenie frumoasă și o conexiune unică cu fanii festivalului UNTOLD. De la an la an a crescut publicul care îl așteaptă în fața scenei, au crescut emoțiile atât pentru fani, cât și pentru artist, dar au crescut și orele show-ului său, fiind de departe cele mai lungi set-uri puse pe scena unui festival.

UNTOLD 2019 va avea loc în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca. În line-up-ul festivalului au fost confirmați și Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live.

Abonament Acces General (Faza 4) - 681,12 RON

Abonament VIP (18+, Faza 4) - 1420,32 RON