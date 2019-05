Postmodern Jukebox anunță un nou concert la București: "Pregătiți-vă pentru o petrecere senzațională în stilul anilor ’20"

Postmodern Jukebox face înconjurul lumii cu Welcome to the Twenties 2.0 Tour. Pe 3 noiembrie, turneul va ajunge la București, grupul urmând să concerteze la Sala Palatului.

Turneul "Welcome to the Twenties" își propune să deschidă porțile unei noi ere în muzică, o eră în care Scott Bradlee, creatorul Postmodern Jukebox, își dorește să existe o reîntoarcere la stilurile și măiestria artistică ce au făcut nemuritoare muzica generațiilor anterioare. "În secolul trecut, anii ‘20 ne-au dat Jazz-ul, forma cea mai pură a artei americane. Oare ce ne vor aduce anii ’20 ai acestui secol?", se întreabă Bradlee. "Un lucru e sigur: lumea este obosită de clickbait, reality-show-uri mediocre și dependența de telefoane, care n-au făcut, în ultima perioadă, decât să ne dividă. Vrem să le transmitem oamenilor să uite de toate acestea, să își lase preocupările deoparte, măcar pentru o seară, și să vină alături de noi pentru pentru a se putea bucura – în viața reală! – de artiști cu adevărat talentați, de voci puternice, de sunet curat, pe scurt, de un concert 100% live!" Turneul din 2019 al Postmodern Jukebox cuprinde 250 de orașe. Milioane de oameni vor simți vibe-ul retro ale unor piese celebre din muzica ultimilor ani - pop, rock sau R&B - reinterpretate magistral de artiștii PMJ. "Când creăm conceptul unui turneu, ne concentrăm foarte mult pe alegerea celei mai potrivite voci pentru fiecare piesă, pentru că doar așa poți simți o emoție autentică și poți construi o experiență uimitoare pentru fani. Pregătiți-vă pentru o petrecere senzațională în stilul anilor ’20, cu un live performance ca în vremea Marelui Gatsby!", spune Bradlee După un spectacol excelent în România în primăvara lui 2016, membrii trupei Postmodern Jukebox au revenit la București în martie 2017 și pe 16 mai 2018. În cadrul ultimei vizite în țara noastră, trupa ne-a acordat un interviu. Am aflat de la Adam Kubota că jazz-ul are puterea de a aduce împreună spectatori de toate vârstele. Recomandare: Urmărește interviul video cu Postmodern Jukebox Înființată de Scott Bradlee în 2009, Postmodern Jukebox are peste un miliard de vizualizări ale pieselor sale pe YouTube, cu 3,5 milioane de abonați pe canal și peste 1,7 milioane de fani pe Facebook. În ultimii 5 ani, PMJ a avut sute de concerte sold-out pe 6 continente. Au cântat la celebrul show de televiziune "Good Morning America", au urcat pe primele poziții în iTunes și Billboard și și-au transformat în fani vedete precum Beyonce, Adam Levine (Maroon5), Gwen Stefani, Blondie, Ashton Kutcher, Zoey Deschanel sau Elisabeth Banks. Bilete concert Postmodern Jukebox, 3 noiembrie 2019: Biletele vor fi disponibile în presale de pe 15 mai până pe 26 mai, excepție făcând toate categoriile VIP. 200 lei - Normal VIP (un loc premium rezervat în rândurile 2-7, fără alte beneficii)

(un loc premium rezervat în rândurile 2-7, fără alte beneficii) 415 lei - VIP Tour Package (un loc premium rezervat în rândurile 6-7, poster de colecție cu autograful membrilor Postmodern Jukebox, ecuson VIP laminat, valabilitate limitată)

(un loc premium rezervat în rândurile 6-7, poster de colecție cu autograful membrilor Postmodern Jukebox, ecuson VIP laminat, valabilitate limitată) 625 lei - VIP Meet and Greet (un loc premium rezervat în rândurile 2-5, exlusive meet & greet cu membrii Postmodern Jukebox, fotografie personală cu membrii Postmodern Jukebox, poster de colecție cu autograful artiștilor Postmodern Jukebox, ecuson oficial meet & greet laminat, valabilitate limitată)

(un loc premium rezervat în rândurile 2-5, exlusive meet & greet cu membrii Postmodern Jukebox, fotografie personală cu membrii Postmodern Jukebox, poster de colecție cu autograful artiștilor Postmodern Jukebox, ecuson oficial meet & greet laminat, valabilitate limitată) 171 lei - Categoria A

153 lei - Categoria B

126 lei - Categoria C

99 lei - Categoria D