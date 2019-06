Single-ul cu peste 260 de milioane de vizualizări al lui Billie Eilish trece din zona electro-alternative-pop în universul senzual al tangoului. Postmodern Jukebox și vocalista americană Ariana Savalas reușesc să ne facă să uităm de originalul "Bad Guy", chiar dacă este încă unul dintre hiturile momentului.

Înființată de Scott Bradlee în 2009, Postmodern Jukebox are peste un miliard de vizualizări ale pieselor sale pe YouTube, cu 3,5 milioane de abonați pe canal și peste 1,7 milioane de fani pe Facebook. În ultimii 5 ani, PMJ a avut sute de concerte sold-out pe 6 continente. Au cântat la celebrul show de televiziune "Good Morning America", au urcat pe primele poziții în iTunes și Billboard și și-au transformat în fani vedete precum Beyonce, Adam Levine (Maroon5), Gwen Stefani, Blondie, Ashton Kutcher, Zoey Deschanel sau Elisabeth Banks.

După un spectacol excelent în România în primăvara lui 2016, membrii trupei Postmodern Jukebox au revenit la București în martie 2017 și pe 16 mai 2018. Următorul concert al trupei în România va avea loc pe 3 noiembrie. Turneul ce va reduce grupul la București se numește Welcome to the Twenties 2.0.

În cadrul ultimei vizite în țara noastră, trupa ne-a acordat un interviu. Am aflat de la Adam Kubota că jazz-ul are puterea de a aduce împreună spectatori de toate vârstele.