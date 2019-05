Moby și-a anulat turneul după scandalul cu Natalie Portman

Moby și-a anulat turneul de promovare a noii sale cărți, "Then It Fell Apart", la doar câteva zile de la criticile adresate public de Natalie Portman cu privire la o presupusă relație a ei cu muzicianul. Moby i-a cerut recent scuze lui Natalie, acum hotărând să ia o pauză de la viața publică.

Moby ar fi trebuit să-și promoveze cartea autobiografică "Then It Fell Apart" în cadrul unor evenimente programate pentru perioada 1 - 6 iunie. Afectat, însă, de criticile aduse recent de actrița Natalie Portman, acesta a hotărât să anuleze întregul turneu. "Voi pleca pentru o perioadă", a scris Moby pe Instagram. Potrivit informațiilor apărute pe site-ul său oficial, muzicianul și-a anulat și viitoarele sale apariții publice, transmițând ideea că își dorește să dispară complet din atenția presei. Evoluția conflictului cu Natalie Portman Întregul scanadal mediatic a pornit de la un pasaj din cartea lui Moby, în care acesta susține că Natalie Portman l-a invitat la o întâlnire după un concert din 1999, când el avea 33 de ani și ea 20. "Eram un chelios căruia îi plăcea alcoolul iar Natalie Portman era o frumoasă vedetă de cinema. Dar iat-o la mine în vestiar, flirtând cu mine", relatează Moby în cartea sa. "...eu îmi amintesc un om mult mai bătrân purtându-se nepotrivit" Această poveste a fost dezmințită de Natalie Portman, actrița descriindu-l pe Moby drept "un om mult mai bătrân care se purta nepotrivit" ("creepy"). "Am fost surprinsă să aud că acea scurtă perioadă de timp în care am vorbit cu el a fost conectată cu o relație amoroasă, pentru că eu îmi amintesc un om mult mai bătrân purtându-se nepotrivit și creându-mi disconfort când eu de abia terminasem liceul. A spus că aveam 20 de ani; cu siguranță nu aveam atât. Eram adolescentă. De abia împlinisem 18 ani. Faptul că a folosit această poveste pentru a-și vinde cartea mi s-a părut stânjenitor", a detaliat Natalie într-un interviu pentru Harper’s Bazaar. Actrița a descris în interviu și întâlnirea din 1999, la care făcea referire Moby. "Când ne-am întâlnit după concert, mi-a spus <<Hai să fim prieteni>>. El era în turneu, iar eu lucram, filmam o peliculă, așa că am stat împreună doar de câteva ori, până am realizat că acesta era un bărbat mult mai în vârstă care era interesat de mine într-un mod care mi se părea nepotrivit." "...aș vrea să-mi cer scuze din nou și să clarific faptul că totul s-a întâmplt din cauza mea" După apariția acestui interviu, Moby a publicat câteva poze cu el și Natalie Portman din tinerețe, inclusiv una în care el era la bustul gol. Ulterior, acesta a șters pozele (de pe Instagram, pe Facebook poza este încă publică), cerându-i scuze lui Natalie. "Înainte de a pleca, aș vrea să-mi cer scuze din nou și să clarific faptul că totul s-a întâmplat din cauza mea. Eu sunt cel care a lansat cartea fără a o arăta înainte oamenilor despre care am scris. Eu sunt cel care a postat lucruri într-un stil defensiv și arogant. Eu sunt cel care a dat dovadă de lipsă de considerație și respect, atât în 2019, cât și în 1999. Este evident că doar eu sunt de vină. Mulțumesc și îmi pare rău", a declarat Moby în ultima sa postare de pe Instagram, cea în care anunță că va lua o pauză de la viața publică. Nu este pentru prima oară când Moby vorbește despre relația sa cu Natalie Portman. În 2008, acesta declara pentru revista Spin că au avut o "foarte scurtă aventură".