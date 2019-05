Kylie Minogue lansează piesa "New York City" de pe viitoarea compilație de Greatest Hits - AUDIO

Kylie Minogue revine în atenția publicului cu un anunț despre lansarea unei compilații: "Step Back In Time: The Definitive Collection" și cu o nouă piesă numită "New York City". Piesa ne trimite înapoi către sunetul dance al anilor '90 cu care s-a lansat Kylie și ne transportă în atmosfera colorată a orașului New York. Ascultă piesa în articolul de mai jos.

După ultimul său album din 2018, "Golden", Kylie Minogue nu stă mult pe bară și revine cu un anunț pentru un nou material discografic care reunește 42 de piese de succes din cariera artistei. Materialul va fi lansat pe 28 iunie și va purta numele "Step Back In Time: The Definitive Collection". Pe acest material va fi prezentă și o piesă proaspătă, pe care artista a lansat-o sub formă audio pe 3 mai, numită "New York City". Piesa a fost compusă inițial pentru albumul "Golden", dar a rămas pentru a fi lansată mai târziu. Sunetul dance al piesei duce înapoi către epoca de debut a cântăreței, așa că alegerea a fost una foarte potrivită. Versurile invită la dans și la bucuria de a privi către diversitatea și culoarea din acest oraș al visurilor, New York.