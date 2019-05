Finala "Cântă acum cu mine" a fost câștigată de Ludmila Danilceac din Republica Moldova - VIDEO

Duminică, 5 mai 2019 a avut loc finala primei ediții a concursului televizat "Cântă acum cu mine". 14 participanți s-au întrecut în interpretări vocale, trei au rămas pe podium și un singur câștigător a primit marele premiu de 50,000 de euro: Ludmila Danilceac din Chișinău, Republica Moldova. Vezi reprezentația Ludmilei mai jos.

În finala "Cântă acum cu mine" au urcat pe scenă 14 concurenți care au avut ca scop să ridice în picioare cât mai mulți dintre cei 100 de jurați prin vocea și talentele lor de interpretare. Bătălia finală s-a ținut între trei concurenți, după ce restul au ieșit din concurs rând pe rând. Andra Botez, Theodor Rusu și Ludmila Danilceac au fost cei trei care s-au duelat pentru premiul de 50,000 de euro, câștigătoarea devenind tânăra animatoare în vârstă de 22 de ani Ludmila Danilceac.

Juriul emisiunii este cuprins dintr-o varietate de personalități din domeniul muzicii, în frunte cu Loredana Groza. Printre cei 100 se număra: Adrian Nour, Zoia Alecu, Jazzy Jo, Daniel Jinga, Seredinschi, Jean Gavril sau Ciprian Teodorescu.

Interpretarea piesei "Somebody to Love" a ridicat 91 de jurați

Piesele cu care s-a prezentat Ludmila în finală au fost Whitney Houston - "I will always love you" și Queen - "Somebody to love". Interpretarea precedentă a piesei "Can't Live" - Mariah Carey ridicase toți cei 100 de jurați pentru Ludmila. Iată declarație plină de emoție a tinerei câștigătoare:

Mă simt foarte straniu, pentru că încă nu realizez că am câștigat, e pentru prima oară când câștig un concurs atât de mare. Eu încă sunt șocată! Mă uit la premiu și nu-mi vine să cred că e al meu. Am venit cu gândul că o să fie o experiență interesantă, că o să cunosc foarte mulți oameni talentați și atât. Nu mă gândeam că o să ajung aici! Când am ieșit în fața celor 100, tremuram ca varga. Emoțiile mă cuprind când sunt pe scenă, mă cufund în piesă, cânt și atât. Nu mai țin minte nimic din ce s-a întâmplat.

Tânăra interpretă și-a exprimat și dorințele pentru a pune în valoare premiul câștigat: i-ar plăcea să își cumpere un apartament și să deschidă un studio de înregistrări în care să își compună propriile piese pentru a ajunge să cânte pe scenele muzicii internaționale.

Concursul a fost leader de audiență

În seara de duminică, 5 mai, peste 1.1 milioane de români au urmărit marea finală "Cântă acum cu mine". În rândul publicului comercial, format din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 6.5 puncte de rating și 19.2% share, fiind lider de audiență.

Puteți viziona mai jos reprezentația Ludmilei Danilceac pentru piesa "Somebody to love" de la Queen.