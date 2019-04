Frank Zappa readus la viață în spectacolul holografic "Bizarre World"

După Roy Orbison și Ronnie James Dio i-a venit rândul și chitaristului Frank Zappa să fie reprezentat post-mortem sub formă de hologramă într-un spectacol. "Bizarre World" este un spectacol multimedia cu muzică live și vocea lui Frank Zappa care rulează la Capitol Theatre în New York. Haideți să aflăm câte ceva despre bizara lume a lui Frank Zappa.

Frank Zappa și tot ce a reprezentat personajul lui pe scena muzicii internaționale este greu de descris în câteva cuvinte. Stilul său unic și revoluționar este caracterizat de moduri non-conformiste și experimentale de a-și folosi vocea, instrumentele și sunete de tot felul. Satira la adresa societății americane este de asemenea o temă definitorie a chitaristului.

Din cei 52 de ani de viață ai săi, peste 30 au fost dedicați carierei artistice, timp în care Zappa a produs peste 60 de albume solo sau alături de trupa sa The Mothers of Invention, explorând genuri muzicale precum rock, jazz, fusion, muzică clasică și muzică experimentală. În afară de muzică, Frank Zappa a regizat filme și videoclipuri și și-a făcut design-uri pentru propriile coperți de albume.

Frank Zappa avea propria viziune asupra hologramelor

În 1989 a scris propria carte de memorii numită "The Real Frank Zappa Book" în care își împărtășește viziunea asupra tehnologiei viitorului de a genera holograme 3D, viziune care i se îndeplinește în 2019, la 16 ani după moartea sa. Fiul său Ahmet Zappa vorbește despre planurile și viziunile tatălui său legate de crearea unor holograme uriașe care să fie proiectate peste ocean, transformând o plajă într-un ecran de proiecție. Ei bine, iată că parte din viziune îi este îndeplinită, iar fanii pot fi martorii unui spectacol cu muzica sa și holograma Frank Zappa proiectată la dimensiunile unei scene.

Muzicienii din trupa The Mothers of Invention fac parte din spectacol

Spectacolul aduce în fața publicului muzicieni care au colaborat în trecut cu Frank Zappa, precum chitariștii Ray White și Mike Keneally, basistul Scott Thunes, percuționistul Ed Mann și toboșarul Joe Travers. Proiecțiile holografice cu Frank Zappa devin extrem de jucăușe și excentrice pe parcursul spectacolului, luând diferite forme în funcție de piesa pentru care sunt proiectate.

Câteva din piesele Frank Zappa care alcătuiesc coloana sonoră a spectacolului sunt: "Cosmik Debris", "Village of the Sun", "Peaches en Regalia" și "Camarillo Brillo".

Show-ul este pus la cale de către familia lui Frank Zappa și compania de producție holografică Eyellusion, iar scopul este de a readuce în atenția publicului muzica lui Zappa și de a distra pe toată lumea cu un spectacol vizual de calitate. Fiul muzicianului, Ahmet Zappa apare și el în "Bizarre World" interpretând vocal două piese rar difuzate ale tatălui său: "My Guitar Wants to Kill Your Mama" și "Dead Girls of London."

După reprezentațiile de la Capitol Theatre din New York, spectacolul va fi prezenat publicului în cadrul unui turneu.

În România am avut parte de tehnologia hologramei în spectacolul dedicat lui James Dio din 2017 de la Arenele Romane.