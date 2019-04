Premiera "We Will Rock You" România - O poveste despre muzică, dragoste și libertate

Mult-așteptatul musical "We Will Rock You" în regia lui Răzvan Mazilu a avut premiera în România pe 10 aprilie 2019. Cu casa închisă la Sala Palatului, castingul impresionant de actori și cântăreți a pus la dispoziție un spectacol la înalt nivel de profesionalism, dinamism și culoare. Am fost transpuși în America, în țara mamă a spectacolele de tip musical și ne-am amintit de imensa valoare a muzicii live.

"We Will Rock You" este o poveste muzicală de origine britanică scrisă de Ben Elton și interpretată pe muzica trupei Queen, care se joacă pe scenele londoneze de mai bine de 17 ani. Pe parcursul anilor producția acestui spectacol muzical a fost preluată și adaptată în 15 țări, iar în 2019 ajunge și în România.

Ideea spectacolului s-a născut datorită lui Robert de Niro în 1996, care a lansat o întrebare simplă către membrii trupei Queen, Brian May și Roger Taylor: dacă s-a gândit vreodată să facă un musical cu piesele lor. De aici a pornit totul și a durat câțiva ani până ca scriitorul și umoristul Ben Elton să preia responsabilitatea scrierii libretului și alegerii pieselor Queen care să facă parte din musical. Publicul care alege să vină la acest spectacol primește atât o piesă de teatru, cât și un super concert rock, după cum declară Elton.

Fanii Queen sunt cu siguranță încântați să asculte pe parcursul musicalului 24 de piese dintre cele mai populare ale trupei, dintre care menționăm câteva: We Are The Champions, Radio Ga Ga, I Want To Break Free, Somebody To Love, Killer Queen, Don’t Stop Me Now, Under Pressure și desigur, We Will Rock You.

O poveste despre muzică, dragoste și libertate

Haideți să vedem pe scurt care este povestea și mesajul transmis mai departe prin intermediul muzicii Queen și al acestui spectacol. În primul rând este o satiră la adresa evoluției tehnologizate a societății, un atac la adresa caselor de discuri care produc muzică computerizată, pe bandă, pentru bani. În al doilea rând este un reminder a ce înseamnă puterea exprimării prin muzică, prin voce și instrumente muzicale pentru civilizația umană, iar în al treilea rând este o reiterare a binecunoscutei povești distopice a rebeliunii împotriva unui sistem care îndoctrinează și desensiblizează oamenii.

Producția musicalului "We Will Rock You" pentru România a fost preluată de compania de teatru WonderTheatre, care s-a ocupat și de musicalul de succes "Mamma Mia!", iar regia, coregrafia și costumele sunt semnate de Răzvan Mazilu. Iată ce declară Răzvan Mazilu despre spectacol:

Mi-am dorit un show eclectic-postmodern care să susțină această poveste și mai ales să reprezinte spiritul muzicii Queen: umor cât cuprinde, ironie și auto-ironie, rock și pop, metal și soft-rock, profund și silly, masculin și feminin, androgin, decandeță cyber și kitsch asumat, persiflare a filmelor SF de duzină, atmosferă Woodstock și Burning Man, costume rock - glam - goth - steam - punk - boho - mugler - something, erotism și emoție. Multă emoție. Un musical e ca un roller-coaster al emoțiilor puternice.

Este foarte important de observat ce aduce diferit fiecare adaptare a unei povești în fiecare țară în care se pune în scenă, iar în cazul României cu siguranță amprenta lui Răzvan Mazilu a adus nuanța unică și specifică spectacolului de aici.

Amprenta unică a lui Răzvan Mazilu se arată prin costume și coregrafie

Costumele sunt de mare spectacol, unice și futuriste, așa cum cere povestea, în același timp creative și pline de personalitate pentru fiecare personaj în parte. Coregrafia adaugă imens la atmosfera unui musical, și deși au fost momente în care un actor se găsea singur pe scena cântând fară să se miște, aceste momente au fost compensate din plin de coregrafiile de grup și de carisma exprimată prin dans de personajul principal. De asemenea, un touch personal al regizorului Răzvan Mazilu este nuanța androgină pe care a adăugat-o spectacolului prin dansatorul Emil Rengle, câștigătorul ediției Românii Au Talent 2018, care a întruchipat un personaj adițional libretului original: "cățelușul" lui Killer Queen, personajul negativ principal al poveștii.

Castingul pentru spectacolul românesc a fost coordonat de Răzvan Mazilu, Mary Hammond, șefa de catedră musical de la Royal Academy of Music și Stuart Morley, directorul muzical al primei producții a acestui musical la Londra. Actorii "seniori" care au onorat roluri principale în acest musical sunt Loredana Groza (Killer Queen), care a interpretat un personaj negativ de excepție, Adrian Nour, de asemenea în rol negativ, și Răzvan Vasilescu, conducătorul grupării rebele a boemilor, care a fost un deliciu de urmărit, mai ales pentru că nu foarte des îl auzim cântând.

Actori multi-talentați, aleși de jurați internaționali

Personajele principale ale poveștii, cei doi tineri care câștigă lupta cu Global Soft, corporația care dorea să spele creierele tuturor locuitorilor planetei și să îi facă să uite ce a însemnat vreodată muzica live, sunt Lucian Ionescu (Galileo Figaro) și Mara Căptaru (Scaramouche). Lucian Ionescu e deja experimentat cu roluri în alte musicaluri, plus o interpretare a lui Freddie Mercury în fața juriului de la "Te cunosc de undeva", iar Mara Căptaru este cunoscută în special datorită emisiunii Vocea României, la care a participat în 2018.

Lucian Ionescu joacă un "Visător" absolut delicios, în special în momentele în care creierul îi este scurcircuitat și cântă bucăți din melodii faimoase fără oprire una după alta. Cele mai amuzante momente pentru public au fost atunci când printre bucăți din hituri internaționale se mai strecurau și bucăți din piese românești.

Alte apariții delicioase, un cuplu de boemi pasionali alcătuit din personajele "Ozzy Osbourne" și "Britney Spears" îi pun în valoare pe actrița și poeta Ana Bianca Popescu și pe Ciprian Teodorescu, participant de asemenea la Vocea României.

Decorurile și luminile sunt maiestuoase și dinamice, iar trupa care asigură muzica live în spatele actorilor intervine la un moment dat în spectacol, în mod amuzant, și primește toate laudele pe care le merită.

La premiera musicalului "We Will Rock You" publicul a fost destul de static, cu greu s-a ridicat în picioare să danseze, dar putem alege să interpretăm asta ca pe reacția de fascinație și admirație față de ce se desfășura pe scenă, care îi invita mai degrabă la nemișcare decât la manifestare. În public s-au aflat diferite personalități din lumea showbizului, printre care și tenismenul Horia Tecău, un posibili viitor campion al tenisului românesc, pentru care ar fi putut fi dedicată piesa "We are the champions".

Finalul poveștii este un happy end veritabil, în care iubirea și muzica adevărată înving tehnologia și spălarea pe creier. Rockul și chitara electrică salvează viitorul umanității și păstrează inimile deschise către iubire și exprimarea liberă a unicității individului.

"We Will Rock You" Romania este cu siguranță o piesă de rezistență a pieței de spectacole care prinde aripi din ce în ce mai mari și o foarte bună adiție la palmaresul regizoral al lui Răzvan Mazilu.

Puteți vedea și asculta în continuare musicalul pe 11 și 12 aprilie la Sala Palatului din București. Rock on!

Vezi întreaga galerie foto de la premiera spectacolului muzical We Will Rock You de pe 10 aprilie 2019.