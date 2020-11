""King Ghost" este una dintre piesele mele favorite de pe album și cred că este una dintre cele mai frumoase piese pe care le-am compus, puternică în aparenta ei simplitate. Exceptând partea de percuție (interpretată de Jason Cooper de la The Cure și Michael Spearman de la Everything Everything), întreaga compoziție este electronică, bazându-se în mare parte pe clape analogice, pentru a crea pattern-uri și tonuri luminoase și organice. La fel ca și piesa, videoclipul pe care Jess l-a creat se focalizează mai mult pe culori bogate și exprimarea gândurilor și sentimentelor prin intermediul unor imagini abstracte, ceva ce duce colaborarea noastră către teritorii neexplorate. Rezultatul este uimitor și sunt extrem de mândru de felul în care piesa se îmbină cu videoclipul", a detaliat Steven Wilson.