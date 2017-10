Niall Horan lansează "Flicker", albumul său de debut

Niall Horan, fostul membru One Direction, lansează primul său album, “Flicker", la Capitol Records. Materialul include 10 piese originale, printre care marile hit-uri ale artistului, „This Town” și „Slow Hands”, premiate cu discuri de platină, dar și noul single "Too Much to Ask”.

Pe partea de compoziție, Niall a colaborat cu nume precum Julian Bunetta, Jacquire King și Greg Kurstin, ajungând împreună la sunet original și ușor de distins pentru album. Horan a vândut peste 70 de milioane de discuri - ca parte a cunoscutului grup One Direction, Filcker fiind primul său pas complet către o carieră solo. Artistul va promova conținutul albumului prin apariții în cadrul unor celebre show-uri de peste ocean - „The Ellen DeGeneres Show”, „Jimmy Kimmel Live” sau „TODAY”. De asemenea, Niall a fost nominalizat recent la American Music Awards pentru categoria "New Artist of the Year". “[Flicker] p ătrunde în intimitatea lui Horan, așa cum niciun alt material al său nu a mai făcut-o vreodată” – Rolling Stone Horan pregătește "Turneul Flicker World 2018", turneu ce va ajunge în toată lumea. Biletele pentru concertele din America de Nord au fost puse deja în vânzare, iar Maren Morris, superstar al muzicii country, cu care Niall a colaborat la piesa „Seeing Blind”, îl va însoți pe acesta pe tot parcursul turneului de promovare a albumului Flicker. Mai multe detalii despre datele turneului și modalitățile de achiziționare a biletelor se găsesc pe site-ul artistului. “un portret al artistului care se uită direct și onest la cameră"– The Associated Press Rolling Stone scrie despre “Flicker” că "arată o latură personală a lui Horan, atât ascultătorilor noi, cât și celor vechi”, în timp ce Associated Press punctează: “este un efort matur [al lui Horan], care a compus fiecare dintre piesele de pe acest material și cântă la chitară pe o bună parte dintre ele. E greu să reziști în fața unei piese ca “Slow Hands”, sau a duetului “Seeing Blind”, cântat alături de Maren Morris. Insă, în mare parte, “Flicker” este visător, înălțător și delicat, explorând dragostea cu ajutorul acordurilor subtile de chitară”. „This Town”, primul single extras de pe album, s-a vândut în peste trei milioane de unități și a adunat un total ce depășește 450 de milioane de stream-uri. Următorul single lansat, „Slow Hands”, a devenit Number One în 44 de țări și a strâns peste 820 de milioane de stream-uri, fiind considerat de Billboard unul dintre „cele mai bune single-uri ale anului 2017 de până acum”. Niall Horan este un cântăreț și un compozitor irlandez, ce a devenit cunoscut ca unul dintre cei patru membri ai formației One Direction. Alături de One Direction, acesta a lansat 5 albume de succes, a câștigat numeroase premii și distincții și a luat parte la mai multe turnee mondiale. În 2016, Niall Horan și-a început cariera solo, acum fiind pregatit să lanseze și mult așteptatul său albumul de debut, "Flicker".