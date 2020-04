"Black and White" este o baladă pop-rock și a fost compusă de Niall Horan alături de Julian Bunetta, Alexander Izquierdo, Teddy Geiger și Scott Harris. Videoclipul piesei este format din imagini de la repetiții, de la concerte sau din timpul unor sesiuni foto.

Niall a cântat pentru prima dată această melodie pe 13 martie, în cadrul emisiunii The Late Late Show with James Corden. Muzicianul a revenit cu o nouă interpretare pe 18 aprilie, la show-ul caritabil "One World: Together At Home".

Niall Horan este un cântăreț și un compozitor irlandez, ce a devenit cunoscut ca unul dintre cei patru membri ai formației One Direction. Alături de One Direction, acesta a lansat cinci albume de succes, a câștigat numeroase premii și distincții și a luat parte la mai multe turnee mondiale. În 2016, Niall Horan și-a început cariera solo și a lansat până în prezent două materiale discografice: "Flicker" (2017) și "Heartbreak Weather" (2020).