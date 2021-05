"Our Song" este o piesă compusă în pandemie, ce se va regăsi pe viitorul album al artistei, "Therapy". Anne-Marie a scris o mulțime de piese noi în ultimii trei ani, artista mărturisind într-un interviu că viziunea ei din 2018, când debuta cu albumul "Speak Your Mind", a suferit multe schimbări.

"M-am maturizat și m-am schimbat mult în acești ani. Am fost pe culmi, dar și în cădere, m-am simțit pierdută, iar acum m-am regăsit.

În perioada pandemiei am avut timp să realizez că am nevoie de ajutor pentru echilibul meu mintal, iar în cele din urmă am găsit lumina. Muzica a fost terapie pentru mine, dar am consultat, totodată, și un psiholog, vreme de un an, în fiecare săptămână, iar asta mi-a schimbat viața complet", a povestit artista în vârstă de 30 de ani pe Instagram.