Bobi Dumitraș de la Fără Zahăr și-a dat corigența la iUmor - VIDEO

La prima sa apariție la iUmor, Bobi Dumitraș a încercat să explice juriului cum stă treaba cu mamele hiperposesive, povestind întâmplări din copilăria sa, legate de școală și de clasicele prăjituri cu mere tăiate în romburi.

Deși Delia și Cheloo au gustat o parte dintre glume, Bendeac a fost complet neimpresionat de la începutul prestației, până la final, determinându-l pe Bobi să-și încerce norocul și a doua oară.

”Eu am mai fost la dumneavoastră şi nu o fost bine şi, când am ajuns acasă, am retrăit poezia ”Muma lui Ştefan cel Mare”, în varianta cu nevasta. I-am zis: <<Eu sunt, soţioară, // Rănile mă dor, // Mi-am luat-o-n gură, ieri, la iUmor!>>. Băi, săraca femeie, ce înseamnă soție care știe să te consoleze. Mi-o zis: <<Iar te-ai plâns de mă-ta de la Dorohoi // Și-acu vii iar la mine // Ia, marș înapoi!>>Bine v-am regăsit. Sunt Bobi Dumitraș şi am venit să-mi dau corigența!"