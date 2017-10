Cine a mers mai departe după primele dueluri de la Vocea României - sezonul 7

Seara de 20 octombrie a adus prima rundă de confruntări din sezonul al șaptelea al emisiunii Vocea României de pe PROTV. I-am aflat pe primii 11 concurenți care vor cânta în live-uri: șapte câștigători și patru transferați în alte echipe.

Primele șapte dueluri de la Vocea României 2017 i-au adus pe scenă pe următorii concurenți:

Echipa Chirilă: Meriam Jane Ndubuisi vs. Ioana Cristodorescu Echipa Loredana: Jeannette Curta vs. Bogdan Stănică Echipa Smiley: Anne-Marie Ionescu vs. Paul Bătinaș Echipa Despot: Catarina Sandu vs. Răzvan Mărcuci Echipa Smiley: Cristian Prăjescu vs. Amir Arafat Echipa Despot: Doina Spătaru vs. Andreea Dragu Echipa Chirilă: Raluca Ursu vs. Daria Grigoraș

Din cele șapte dueluri, patru pierzători au fost salvați de alți antrenori - Răzvan Mărcuci, Cristian Prăjescu, Doina Spătaru și Raluca Ursu, iar trei au fost eliminați din concurs: Ioana Cristodorescu, Jeannette Curta și Anne-Marie Ionescu.

În urma show-ului, ies în evidență duelurile orchestrate de Tudor Chirilă: un început în forță și un final exploziv - "Welcome To The Jungle" (Guns N' Roses) cu două voci feminine. Totodată, observăm că toți concurenții lui Adrian Despot rămân în concurs, pierzătorii fiind preluați de Loredana și Smiley. În continuare, vă prezentăm firul epic al emisiunii.

Început în forță în stil Chirilă: Meriam Jane Ndubuisi vs. Ioana Cristodorescu

Primul duel al serii s-a dat în echipa lui Tudor, între Meriam Jane Ndubuisi și Ioana Cristodorescu, pe "A Hard Day's Night", melodie din repertoriul The Beatles. Meriam a ieșit în evidență, după cum a subliniat și Loredana, chiar dacă, potrivit lui Smiley, cele două voci s-au completat. Vecinul de scaun a vizualizat duelul ca o ceartă între fete, una transformată într-un "duel de decibeli". Despot a considerat piesa drept o provocare prea mare pentru etapa duelurilor, el și Tudor având percepții diferite asupra duratei cântecului, solistul Vița de vie considerând momentul prea lung.

Tudor Chirilă a ales-o pe Jane. Meriam Jane Ndubuisi. Din păcate pentru Ioana Cristodorescu, niciun alt antrenor nu a chemat-o în echipă, aceasta părăsind concursul.

Jeannette Curta vs. Bogdan Stănică - Ieșire din scenă în două acte

Lupta s-a mutat apoi în tabăra Loredanei. Cântăreața i-a selectat pe Jeannette Curta și Bogdan Stănică pentru a se duela pe "On My Own", duetul din 1986 cu care Patti LaBelle și Michael McDonald au fost nominalizați la premiile Grammy, un an mai târziu.

Cei doi concurenți au "fuzionat" pe scenă, melodia romantică fiind pe placul lui Smiley, care a fost surprins de interpretarea lui Bogdan. Tudor Chirilă a fost de părere că cei doi au cântat "fiecare pe șina lui". Bogdan Stănică a fost recomandarea lui Tudor pentru Loredana, însă nu s-a sfiit să încerce să i-o fure apoi pe Jeannette. "Pentru maturitate și posibilitatea de interpretate ușor mai adâncă a cântecelor", Despot ar fi optat pentru Jeannette. Loredanei i-a plăcut însă riscul și a mers mai departe cu Bogdan.

Atât Tudor, cât și Smiley au vrut s-o atragă pe Jeannette în echipa lor, cei doi întorcându-se pentru ea și la audițiile pe nevăzute. Concurenta a optat pentru Smiley, însă acesta a renunțat la ea, după salvarea lui Răzvan Mărcuci.

Anne-Marie Ionescu vs. Paul Bătinaș - duel stresant pentru Smiley

Anne-Marie Ionescu și Paul Bătinaș au fost primii concurenți din echipa lui Smiley care au intrat la duel, melodia aleasă de antrenor fiind hitul de anul trecut al tânărului Shawn Mendes: "Mercy". Cei doi au reușit să-l enerveze pe Smiley, iar alegerea lui a stârnit reacții la final: "Au reușit și să mă enerveze, ceea ce se întâmplă rar!"

"L-am ales pe Paul pentru că mi se pare că are stofă de artist și o voce deosebită. Are și o prezență deosebită, se aruncă mai mult", a argumentat antrenorul.

Alegerea a nemulțumit-o pe Anne-Marie, care s-a simțit trădată și nemulțumită. "Vreau să rămân din toată inima, vreau să arăt ce pot mai departe și vreau să-ți pară rău!", i-a adresat ea fostului ei antrenor.

Reacția i-a plăcut lui Adrian Despot, care i-a apreciat determinarea. Din păcate pentru Anne-Marie, ea a fost eliminată ulterior, după ce Adrian Despot a salvat-o pe Raluca Ursu, din echipa lui Chirilă.

Catarina Sandu vs. Răzvan Mărcuci

Primul duel propus de Adrian Despot i-a adus pe scenă pe Catarina Sandu, concurentă din Chișinău și pe Răzvan Mărcuci. Au cântat piesa "Up Rising", de pe albumul MUSE - "The Resistance" din 2009. Piesa a scos-o din zona de confort pe Catarina.

Tudor Chirilă nu a apreciat interpretarea celor doi. Smiley ar fi optat pentru Răzvan, sesizând și el greșelile în interpretare. Loredana a fost indecisă.

"Catarina, ai fost o revelație pentru mine. Ai reușit să te transformi dintr-o fată inocentă într-o bestie, bestia de care aveam nevoie în acest cântec", i-a spus Adrian Despot. "Catarina are o forță și o dorință extrem de mare de a reuși. Catarina este un diamant într-o perpetuă stare de șlefuire", și-a argumentat apoi alegerea.

Loredana și Smiley au încercat să-l fure pe Răzvan Mărcuci. Acesta a optat pentru echipa lui Smiley, amintindu-și de regretul acestuia când nu a fost ales la "blind"-uri. Alegerea sa a scos-o din concurs pe Jeannette.

Cristian Prăjescu vs. Amir Arafat - două lumi diferite

Cel de-al doilea duel din echipa lui Smiley i-a avut protagoniști pe Cristian Prăjescu și Amir Arafat. "Amir trebuie să învețe moderația și Cristian trebuie să învețe sălbăticia", a argumentat Smiley alegerea oponenților. Duelul a ajuns pe "Breakeven", piesa irlandezilor The Script, extrasă de pe albumul lor de debut din 2008.

"Timbrul lui Amir mi-a plăcut mai mult. Felicitări lui Smiley pentru alegerea piesei!", a exclamat Tudor Chirilă. "Am văzut un clash între două lumi - una academică, curată și o lume mai degrabă, artistică. Amir știe niște trucuri, știe când să răgușească vocea. A fost un moment bun, cu imperfecțiunile lui", a fost părerea lui Adi Despot.

Smiley merge mai departe cu Amir, iar Tudor Chirilă îl salvează pe Cristian Prăjescu.

Doina Spătaru vs. Andreea Dragu - emoții cu happyend

Adrian Despot le alege pe Doina Spătaru și Andreea Dragu pentru cel de-al doilea duel. "Deeper" este o piesă pop de la Ella Eyre, de pe albumul "Feline" din 2015. Loredana este de-a dreptul încântată: "Foarte tare momentul, felicitări! Ați fost vii, ați fost sincere!". Despot se simte mândru de interpretarea lor și face alegerea după un flashback la audiții. Andreea îi retrezește reflexul care i-a întors scaunul, chiar dacă "Doina este foarte muzicală, foarte talentată". Din fericire, Loredana o salvează, dorind să pregătească un moment live cu saxofonul.

"Mă interesează să lucrez cu oameni muzicali, cu oameni care au deja un background pe care să pot să construiesc", declară Loredana.

Raluca Ursu vs. Daria Grigoraș - Montaj de final memorabil

Concurentele lui Tudor, Raluca Ursu și Daria Grigoraș aud pentru prima dată "Welcome To the Jungle" (Guns N' Roses), apoi o cântă, în regia antrenorului. Efectul e ca la teatru, finalul emisiunii se imprimă în mintea telespectatorului.

"Este de admirat felul în care și-au asumat această piesă", spune Tudor. "Recunosc că am fost reticent… dar a fost un moment bestial! Bravo, felicitări! Este a mia dovadă cât de mișto e muzica rock, poți să te urci pe scenă și să urli, să te simți fantastic, de parcă te naști a doua oară", declară Adi Despot, uimit și de modul în care fetele au replicat cadența verbală a lui Axl Rose.

Tudor merge mai departe cu Daria Grigoraș, însă Raluca este salvată de Adi Despot.

"Concursul ăsta este despre două lucruri: despre voce și despre speranță. Când să fie speranță, dacă nu la 16 ani???", încheie Tudor îmbrățișându-le pe cele două concurente.