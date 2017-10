Ascultă noua piesă Foo Fighters, "Soldier", inclusă pe o compilaţie caritabilă - AUDIO

Chiar dacă Foo Fighters au lansat deja un album în acest an, "Concrete and Gold", asta nu îi opreşte să ne surprindă cu un single nou pe final de an. Se numeşte "Soldiers" şi poate fi ascultat mai jos, fiind parte a unui proiect caritabil.

De fapt "Soldier" a fost înregistrată în aceeaşi sesiune ca şi restul ultimului LP, doar că nu a mai ajuns pe album. Melodia apare pe compilaţia "7 inches for Planned Parenthood", ale cărui venituri vor susţine Planificarea Familială din State. Şi-au adus aportul la colecţia de melodii artişti precum Bjork, St Vincent, Sleater Kinney sau CHVRCHES.

Pe acelaşi disc mai găsim şi o înregistrare live a piesei "45" de la Bon Iver, dar şi "For Marsha P Johnson", melodie a lui Bryce Dessner de la The National. Lansarea fizică a compilaţiei are loc pe 11 noiembrie, dar piesele se aud deja pe Spotify, care apropo vine oficial în România luna viitoare. Revenind la Foo Fighters, noua piesă are acel ritm sacadat şi abundenţa de riffuri de chitară care au consacrat trupa.

Tonul molatic al lui Grohl ne duce înspre grunge cumva, iar intro-ul maiestuos are ceva de David Bowie şi de "Heroes". Resimţim în intro şi puţin din Foo Fighters în era "Learn to Fly" şi "Resolve" imediat după. Nu ne explicăm cum de nu a ajuns pe "Concrete and Gold" această creaţie, dar poate că diferenţa de sound faţă de celelalte melodii este motivul.

Foo Fighters pregătesc o revenire în Europa pentru 2018, având programate în Marea Britanie concerte pe stadioane din Manchester şi Londra. Dave Grohl a devenit recent prieten bun cu Rick Astley, care ar urma să cânte în deschiderea Foo la multiple concerte.