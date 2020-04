Inspirat de situația critică în care se află Italia, Jack Savoretti a compus piesa "Andrà Tutto Bene", o melodie plină de optimism, care să-i încurajeze pe cei aflați acum în izolare sau carantină. Melodia a fost scrisă în colaborare cu câțiva dintre fanii italieni ai artistului, în cadrul unui live susținut pe Instagram. Single-ul a fost înregistrat la studio-ul de acasă al lui Savoretti, fiind produs și mixat tot de acasă.

"A fost o adevărată onoare să scriu această piesă cu atât de mulți prieteni italieni. A fost o experiență incredibilă să fiu invitat în viețile acestor oameni în aceste momente și să aud despre ceea ce trăiesc ei în aceste zile prin intermediul poeziei", a declarat Jack Savoretti.

Cel mai recent material al artistului, "Singing to Strangers", a apărut pe 15 martie 2019 și a debutat pe prima poziție în topul discurilor din UK. Materialul include și duetul său cu Kylie Minogue, "Music's Too Sad Without You".

Primul album al lui Jack Savoretti a apărut pe piață în 2007. "Between the Minds" a debutat pe locul 5 în UK Indie Charts, în 2009 apărând albumul "Harder Than Easy", înregistrat în legendarul studio al lui Jackson Browne împreună cu membri ai trupei lui Tom Waits. Au urmat discurile "Before the Storm" (2012), "Written in Scars" (2014) și "Sleep No More" (2016).