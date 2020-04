Gândită inițial ca o piesă de club și distracție cu prietenii, ceea ce arată și versurile, noua colaborare Alina Eremia & Nane a fost rapid regândită și transformată într-un mare party online adaptat situației actuale.

"Discutam cu Nane să facem o colaborare de acum 2 ani. În urmă cu câteva luni, am intrat în studio și piesa <<BRB>> a ieșit din prima sesiune. A fost vibe-ul potrivit, ne-am completat bine pe partea de songwriting, iar la producție, Costi Dominteanu (4You) și Alex Cotoi au făcut o treabă minunată. A decurs super natural. De atunci circulau veștile că pandemia se va răspândi, așa că am regândit conceptul de party de club și am dat cea mai cool petrecere online! În videoclipul piesei, am recreat atmosfera de club acasă și am rugat câțiva oameni care îmi sunt dragi să ni se alăture, din sufrageria lor. Împreuna cu Alex Mureșan și Raluca Netca, cu care am colaborat pentru clip, am redat realitatea actuală. Așa că, eu sper cât mai mulți oameni să dea join in și să intre în atmosfera piesei", a spus Alina Eremia.