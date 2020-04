Drake are darul de a scoate hit după hit, fără prea mult efort. De această dată are un clip ceva mai personal, filmat la el acasă, pe timp de auto izolare. Diferenţa e că vedem o locuinţă luxoasă şi imensă, demnă de "MTV Cribs" în zilele sale bune. Clipul începe cu o privire sumbră asupra oraşului Toronto, îngheţat în timp şi spaţiu, fără oameni pe străzi. Drizzy ne duce apoi în camera sa de troffee, unde vedem premii Grammy, dar şi un tribut discret pentru Kobe Bryant, al cărui tricou are un halou de înger deasupra.

Apar tablouri scumpe, statui, un pian clasic cu imprimeu inedit şi câteva haine de blană uitate pe canapele. Drake este îmbrăcat adecvat pentru pandemie, cu mască, cagulă şi mănuşi, plus jachetă de camuflaj. Rapperul ne duce şi în bucătărie, dar şi într-o cameră de chillout, cu lumină albastră şi sisteme audio, de gaming şi video de top. Ultima parte a clipului ne prezintă piscina olimpică a artistului, dar şi terasa casei sale. totul se încheie cu aluzii la Michael Jackson pe versuri şi un foc de artificii.

Provocarea începută de Drake cu "Toosie Slide" este "right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide", care deja s-a răspândit pe TikTok. A început să fie făcută de fotbalişti, staruri social media, artişti şi mulţi alţii. Jucătorul de la Chelsea Christian Pulisic se numără printre ei, alături de jucătorul de baschet de la Utah Jazz Jordan Clarkson. Dansatorii şi muzicienii Toosie, Haii Key şi Ayo & Tyeo sunt sursa de inspiraţie pentru acest nou dans, prin colaborarea cu Drake.

Muzicianul şi regizorul Theo Skudra au construit un videoclip special gândit pentru pandemie. Sculpturile care apar în clip îi aparţin lui Takashi Murakami, iar pictura cu dictatorul Mao este realizată chiar de către Andy Warhol. Apar şi portrete ale lui Prince şi Snoop Dogg, figuri inspiraţionale pentru tânărul artist canadian. Rezultatul este o creaţie artistică singuratică, cu care e greu să te identifici, pentru că singurătatea într-un castel şi singurătatea într-un apartament au totuşi senzaţii diferite.

Drake e deja la 6 piese sau colaborări lansate în 2020, după "Life is Good", "Desires", "When to Say When", "Chicaco Freestyle" şi "Oprah's Bank Account".