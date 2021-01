Comentariu lucid la filmele polițiste clasice românești, clipul "White Devil" redă atmosfera unui film noir, din care nu lipsesc scenele de bătaie, comisarul corupt și chiar scena cu ciorba în bucătăria tipică a apartamentului de bloc românesc.

Filmat și regizat de Vlad Aniței, clipul a fost produs cu ajutorul echipei Parcfilm și are în distribuție actori tineri titrați precum Iulia Mirică, Kat Grey și Eduard Burghelea. Abandonând clișeul videoclipului clasic, regizorul a ales ca membrii trupei să apară nu cântând, ci interpretând și ei alături de actori rolurile unei bande de delincvenți urmăriți de comisarul corupt.

Piesa de la care a plecat ideea de policier noir, "White Devil", spune povestea unei seducții în care prădătorul și prada ajung să trăiască într-o compatibilitate complice. Inspirată din viața personală a chitaristului Mircea Moroianu, "White Devil" este scrisă sub forma unei confesiuni. Pentru că "destăinuindu-te, faci primul pas spre schimbarea în bine", spune Alex Nițu, vocalul trupei Claiming Apollo.

Deși este un nume nou in peisajul muzical românesc, trupa Claiming Apollo are rădăcini în trupe cu o bogată istorie, precum The Mono Jacks, Oliver, The Speakers sau Arashai. Claiming Apollo îi are în componență pe Alex Nițu (voce, chitara), Mircea Moroianu (chitara), Iulian Ștefănescu (bas) și Dorian Cazacu (tobe).